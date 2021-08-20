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https://tr.sputniknews.com/20210820/ali-koc-en-az-3-hesabimiza-uyarsa-4-transfer-yapacagiz--1048176869.html
Ali Koç: En az 3, hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız
Ali Koç: En az 3, hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız
Helsinki maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, En az 3 transfer yapacaklarını ve hesaplarının uyması durumunda dördüncü transferi... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T01:20+0300
2021-08-20T01:35+0300
yaşam
fenerbahçe
ali koç
açıklama
transfer
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Helsinki’yi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçın çok zor olmadığını, hakimiyetin de Fenerbahçe’de olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ali Koç, “İyi bir baskı yaptık. 94'üncü dakikada bile baskı yapıyorduk, bu da memnuniyet verici. Bir sistem kuruldu ve bu da yavaş yavaş oturuyor. En memnun olduğum konu ise, topu rakipten çabuk geri almamız, 3. bölgede basmamız, çok koşmamız ve yardımlaşmamız" dedi.Ali Koç sözlerine şöyle devam etti:'Pelkas satılmayacak'Pelkas hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ali Koç, bu oyuncunun satılmayacağını ifade etti. Finansal Fair Play nedeniyle al-sat sorunu yaşadıklarını ve bu nedenle Samatta’yı listeye dahil edemediklerini söyleyen Ali Koç, “TFF harcama limitlerinde sorunumuz yok. Oyuncu göndermeyle çözülebilecek bir konu. Sorun FFP’nin al-sat dengesinde. Bunu da bir şekilde yöneteceğiz” dedi.
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fenerbahçe, ali koç, açıklama, transfer

Ali Koç: En az 3, hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız

01:20 20.08.2021 (güncellendi: 01:35 20.08.2021)
© AAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
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Helsinki maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, En az 3 transfer yapacaklarını ve hesaplarının uyması durumunda dördüncü transferi de yapabileceklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Helsinki’yi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Maçın çok zor olmadığını, hakimiyetin de Fenerbahçe’de olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ali Koç, “İyi bir baskı yaptık. 94'üncü dakikada bile baskı yapıyorduk, bu da memnuniyet verici. Bir sistem kuruldu ve bu da yavaş yavaş oturuyor. En memnun olduğum konu ise, topu rakipten çabuk geri almamız, 3. bölgede basmamız, çok koşmamız ve yardımlaşmamız" dedi.
Ali Koç sözlerine şöyle devam etti:

"Ama daha yolun başındayız. Köprünün altından çok su akacak. Bu daha sistemin oturmamış hali. Yeni sezona başlamadan önce çok sıkı bir kamp dönemini kazasız belasız atlattık derken, anlaması güç şekilde arka arkaya 3 önemli oyuncumuz ve Adana Demirspor maçında Serdar’ı kaybettik. Bugün de Novak ve İrfan sakatlandı, inşallah ciddi bir sorun yoktur. Bunlarla da uğraşmaya çalışıyoruz. Fakat doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızı kutluyorum, kısa zamanda sistemini anlattı, öğretti. İnşallah en az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak. Transfer konusunda taraftara seslenmek istiyorum, samimi taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Samimi taraftar derken, kalbi sarı-lacivert için atan, kayıtsız şartsız seven, kulüp siyaseti dışında olanlara sesleniyorum. Daha Adana Demir maçı başlamadan yıpratma kampanyası başladı. Kimlerin başlattığını da biliyoruz, yakından da takip ediyoruz. Üzülerek görüyoruz ki, çabuk gaza geliyorlar ve yıpratıcı oluyorlar. Ben yıpranmam ama genç arkadaşlar etkileniyor.”

'Pelkas satılmayacak'

Pelkas hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ali Koç, bu oyuncunun satılmayacağını ifade etti. Finansal Fair Play nedeniyle al-sat sorunu yaşadıklarını ve bu nedenle Samatta’yı listeye dahil edemediklerini söyleyen Ali Koç, “TFF harcama limitlerinde sorunumuz yok. Oyuncu göndermeyle çözülebilecek bir konu. Sorun FFP’nin al-sat dengesinde. Bunu da bir şekilde yöneteceğiz” dedi.
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