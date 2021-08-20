https://tr.sputniknews.com/20210820/ali-koc-en-az-3-hesabimiza-uyarsa-4-transfer-yapacagiz--1048176869.html

Ali Koç: En az 3, hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız

Ali Koç: En az 3, hesabımıza uyarsa 4 transfer yapacağız

Helsinki maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, En az 3 transfer yapacaklarını ve hesaplarının uyması durumunda dördüncü transferi... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

fenerbahçe

ali koç

açıklama

transfer

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk maçında Helsinki’yi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçın çok zor olmadığını, hakimiyetin de Fenerbahçe’de olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ali Koç, “İyi bir baskı yaptık. 94'üncü dakikada bile baskı yapıyorduk, bu da memnuniyet verici. Bir sistem kuruldu ve bu da yavaş yavaş oturuyor. En memnun olduğum konu ise, topu rakipten çabuk geri almamız, 3. bölgede basmamız, çok koşmamız ve yardımlaşmamız" dedi.Ali Koç sözlerine şöyle devam etti:'Pelkas satılmayacak'Pelkas hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ali Koç, bu oyuncunun satılmayacağını ifade etti. Finansal Fair Play nedeniyle al-sat sorunu yaşadıklarını ve bu nedenle Samatta’yı listeye dahil edemediklerini söyleyen Ali Koç, “TFF harcama limitlerinde sorunumuz yok. Oyuncu göndermeyle çözülebilecek bir konu. Sorun FFP’nin al-sat dengesinde. Bunu da bir şekilde yöneteceğiz” dedi.

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fenerbahçe, ali koç, açıklama, transfer