Amerikan füzelerinin yerinin alacak BOZDOĞAN, 2022’de envantere giriyor

Bundan sonra hava-hava füzesinin çok hızlı bir şekilde etkin yerden atılan hava savunma füzesine dönüşmesiyle ilgili yol haritası, hava-hava füzelerinin artık farklı teknolojilerle, ramjet teknolojileriyle bir hava-hava füzesinin yapılabilmesinin de önü açıldı ki GÖKHAN projesini de biz bu anlamda üstlendik ve başladık. Ramjetli hava-hava füzesi de artık bunun üzerine bina edilecek. Burada edinilen kazanımların çok farklı projelere de yansıması olacak. Bu Türkiye için büyük bir teknoloji kazanım projesi de oldu. Yol haritası tam belli olmamakla beraber, GÖKTUĞ projesindeki füzelerin üretimini de yapmayı hedefliyoruz. Çok büyük adetlerde, yüksek sayılarda üretimler olmadığı için hava-hava füzelerinde biz bunların sınırlı sayıdaki üretimini de yapmayı hedefliyoruz.