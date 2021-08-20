https://tr.sputniknews.com/20210820/ankarada-tir-icerisinde-11-milyon-500-bin-bos-makaron-ele-gecirildi-1048195104.html

Ankara'da tır içerisinde 11 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi

Ankara'da tır içerisinde 11 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı'nda bir tır içerisinde 11 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T16:26+0300

2021-08-20T16:26+0300

2021-08-20T16:26+0300

türkiye

ankara

tir

kaçakçılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048195065_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_518efd46abf2d343b3f19d1475430e7d.jpg

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölbaşı'nda düzenlenen operasyonda bir tır içerisinde 11 milyon 500 bin adet boş makaron ele geçirildiği kaydedildi.Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, tir, kaçakçılık