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Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi
Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi
Pandemi nedeniyle evden çalışmaya geçen Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi. Daha Şirketin yeni kararına göre, ofise dönüş, gelecek yıl Ocak ayında... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T10:08+0300
2021-08-20T10:08+0300
2021-08-20T10:19+0300
koronavirüs
apple
şirket
koronavirüs
kovid-19
delta varyantı
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı nedeniyle vakaların yükselmeye başlamasının ardından teknoloji şirketi Apple, ofise dönüş tarihiyle ilgili yeniden karar değiştirdi.Daha önce ofise dönüş tarihini, Eylül’den Ekim’e çeken şirketin yeni kararına göre, ofise dönüş tarihi gelecek yıl Ocak ayına kadar ertelendi.Bloomberg’in haberine göre Apple, çalışanlarına, ofise dönmeden bir ay önce yeniden açılma programını onaylayacaklarını da aktardı.
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apple, şirket, koronavirüs, kovid-19, delta varyantı
Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi 10:08 20.08.2021 (güncellendi: 10:19 20.08.2021)
Pandemi nedeniyle evden çalışmaya geçen Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi. Daha Şirketin yeni kararına göre, ofise dönüş, gelecek yıl Ocak ayında olacak.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı nedeniyle vakaların yükselmeye başlamasının ardından teknoloji şirketi Apple, ofise dönüş tarihiyle ilgili yeniden karar değiştirdi.
Daha önce ofise dönüş tarihini, Eylül’den Ekim’e
çeken
şirketin yeni kararına göre, ofise dönüş tarihi gelecek yıl Ocak ayına kadar ertelendi.
Bloomberg’in haberine göre Apple, çalışanlarına, ofise dönmeden bir ay önce yeniden açılma programını onaylayacaklarını da aktardı.