https://tr.sputniknews.com/20210820/apple-ofise-donus-tarihini-yine-erteledi-1048182506.html

Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi

Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi

Pandemi nedeniyle evden çalışmaya geçen Apple, ofise dönüş tarihini yine erteledi. Daha Şirketin yeni kararına göre, ofise dönüş, gelecek yıl Ocak ayında... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T10:08+0300

2021-08-20T10:08+0300

2021-08-20T10:19+0300

koronavirüs

apple

şirket

koronavirüs

kovid-19

delta varyantı

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantı nedeniyle vakaların yükselmeye başlamasının ardından teknoloji şirketi Apple, ofise dönüş tarihiyle ilgili yeniden karar değiştirdi.Daha önce ofise dönüş tarihini, Eylül’den Ekim’e çeken şirketin yeni kararına göre, ofise dönüş tarihi gelecek yıl Ocak ayına kadar ertelendi.Bloomberg’in haberine göre Apple, çalışanlarına, ofise dönmeden bir ay önce yeniden açılma programını onaylayacaklarını da aktardı.

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apple, şirket, koronavirüs, kovid-19, delta varyantı