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Adana'da araba çalışmayınca önce tamir etti, sonra çaldı
Adana'da araba çalışmayınca önce tamir etti, sonra çaldı
Adana'da sahibinin sanayi içerisine bıraktığı otomobili bisikletle gelen bir şahıs çaldı. Arabanın çalışmadığını gören hırsız önce arabayı tamir etti, ardından... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T15:14+0300
2021-08-20T15:22+0300
türkiye
adana
polis
ifade
araba
tamir
zanlı
tamirci
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Adana'nın,Yüreğir ilçesinde, yaşanan olayda, A.D. isimli şahsın sanayi içerisine bıraktığı otomobili 13 Ağustos günü çalındı. Bunun üzerine A.D. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine gelerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine oto hırsızlık dedektifleri harekete geçti. Yapılan incelemede otomobilin çalındığı yeri gösteren güvenlik kamerası bulundu. Polis, kamerayı incelediğinde bisikletli bir kişinin otomobilin yanına geldiğini, 3 dakika uğraştıktan sonra kapıyı açıp içeri girdiğini ancak 20 dakika boyunca otomobili çalıştırmak istediğini, başarılı olamadığını, daha sonra otomobilden inerek kaputu açıp aracı 5 dakikada tamir edip çalıştırdığı görüldü. Ayrıca yapılan incelemede şahsın olay yerine geldiği bisikleti önce aracın içine sokmaya çalıştığı sığmayınca da otomobilin üzerine koyup bağladıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.'Gelmeseydiniz ben de otomobili bugün sahibine teslim edecektim'Polis bu görüntülerden zanlının oto tamircisi 32 yaşındaki Coşgun A. olduğunu belirledi. Polis, zanlının evine baskın yaparak yakaladı. Zanlı, yakalanınca polise otomobilin yerini gösterip, “Zaten siz gelmeseydiniz ben de otomobili bugün sahibine teslim edecektim” dedi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken otomobil sahibine teslim edildi. Zanlı, zararı karşıladığı için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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adana, polis, ifade, araba, tamir, zanlı, tamirci

Adana'da araba çalışmayınca önce tamir etti, sonra çaldı

15:14 20.08.2021 (güncellendi: 15:22 20.08.2021)
© İHA / FATİH KEÇEAraba çalışmayınca önce tamir etti sonra çaldı
Araba çalışmayınca önce tamir etti sonra çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© İHA / FATİH KEÇE
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Adana'da sahibinin sanayi içerisine bıraktığı otomobili bisikletle gelen bir şahıs çaldı. Arabanın çalışmadığını gören hırsız önce arabayı tamir etti, ardından bisikletini de alarak olay yerinden uzaklaştı. Kimliği tespit edilerek yakalanan hırsızın oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.
Adana'nın,Yüreğir ilçesinde, yaşanan olayda, A.D. isimli şahsın sanayi içerisine bıraktığı otomobili 13 Ağustos günü çalındı.
Bunun üzerine A.D. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğine gelerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine oto hırsızlık dedektifleri harekete geçti.
Yapılan incelemede otomobilin çalındığı yeri gösteren güvenlik kamerası bulundu. Polis, kamerayı incelediğinde bisikletli bir kişinin otomobilin yanına geldiğini, 3 dakika uğraştıktan sonra kapıyı açıp içeri girdiğini ancak 20 dakika boyunca otomobili çalıştırmak istediğini, başarılı olamadığını, daha sonra otomobilden inerek kaputu açıp aracı 5 dakikada tamir edip çalıştırdığı görüldü.
Ayrıca yapılan incelemede şahsın olay yerine geldiği bisikleti önce aracın içine sokmaya çalıştığı sığmayınca da otomobilin üzerine koyup bağladıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

'Gelmeseydiniz ben de otomobili bugün sahibine teslim edecektim'

Polis bu görüntülerden zanlının oto tamircisi 32 yaşındaki Coşgun A. olduğunu belirledi. Polis, zanlının evine baskın yaparak yakaladı. Zanlı, yakalanınca polise otomobilin yerini gösterip, “Zaten siz gelmeseydiniz ben de otomobili bugün sahibine teslim edecektim” dedi.
Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken otomobil sahibine teslim edildi. Zanlı, zararı karşıladığı için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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