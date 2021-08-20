Arnavutköy'de fotoğraf çekerken definecilerin kazdığı kuyuya düştü

İstanbul'da yaşanan olayda, Tekin Çetin ve arkadaşları dün öğleden sonra Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'na fotoğraf çekmeye gitti. Çetin ve 2 arkadaşı bir süre Sazlıdere Barajı'nın etrafında fotoğraf çekti. Göl kenarında hem yürüyüş yapan hem de fotoğraf çekmeye devam eden Tekin Çetin, göl kenarında definecilerin kazdığı öne sürülen 10 metrelik kuyuya düştü.İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıArkadaşlarının Çetin'i kuyudan çıkarmak için yaptıkları çaba sonuç vermeyince itfaiyeye haber verildi.Tekin Çetin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çetin, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Belediye ekipleri çukuru kapatmak için çalışma başlattı.
Arnavutköy'de fotoğraf çekeyim derken definecilerin kazdığı kuyuya düştü
Abone ol
İstanbul'da arkadaşlarıyla doğa fotoğrafı çekmek için Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'nda dolaşan Tekin Çetin, definecilerin kazdığı kuyuya düştü. Çetin'i 10 metre derinliğindeki kuyudan, itfaiye kurtardı.
İstanbul'da yaşanan olayda, Tekin Çetin ve arkadaşları dün öğleden sonra Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'na fotoğraf çekmeye gitti.
Çetin ve 2 arkadaşı bir süre Sazlıdere Barajı'nın etrafında fotoğraf çekti. Göl kenarında hem yürüyüş yapan hem de fotoğraf çekmeye devam eden Tekin Çetin, göl kenarında definecilerin kazdığı öne sürülen 10 metrelik kuyuya düştü.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Arkadaşlarının Çetin'i kuyudan çıkarmak için yaptıkları çaba sonuç vermeyince itfaiyeye haber verildi.
Tekin Çetin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çetin, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Belediye ekipleri çukuru kapatmak için çalışma başlattı.