https://tr.sputniknews.com/20210820/asi-olan-kisiler-icin-sen-kobay-oldun-diye-ben-de-mi-olayim-diyen-antrenor-koronaviruse-yakalandi-1048178113.html

Aşı olan kişiler için 'Sen kobay oldun diye ben de mi olayım' diyen antrenör, koronavirüse yakalandı

Aşı olan kişiler için 'Sen kobay oldun diye ben de mi olayım' diyen antrenör, koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı yapanlara yönelik olarak "mal" ve "kobay" ifadelerini kullanan Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T03:05+0300

2021-08-20T03:05+0300

2021-08-20T03:31+0300

koronavirüs

türkiye

aşı karşıtlığı

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Sakarya'da 12 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yaparak, aşı olan kişilere "kobay" ve "mal" diye hitap eden Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptı. Testi pozitif çıkan ve evde tedaviye başlayan Mutlu, durumunun ağırlaşması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hüsnü Mutlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.Koronavirüs tedavisi gören Hüsnü Mutlu'nun 12 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden ve aşı vurulmanın faydasız olduğunu iddia eden Mutlu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

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türkiye, aşı karşıtlığı