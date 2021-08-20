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https://tr.sputniknews.com/20210820/bagdatta-isidden-hasdi-sabiye-yonelik-saldiri-1048203152.html
Bağdat'ta IŞİD'den Haşdi Şabi’ye yönelik saldırı
Bağdat'ta IŞİD'den Haşdi Şabi’ye yönelik saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde IŞİD tarafından Haşdi Şabi’ye saldırı düzenlendiği, olayda ölenler olduğu bildirildi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T23:50+0300
2021-08-20T23:50+0300
2021-08-20T23:50+0300
dünya
irak
işid
haşdi şabi
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Bağdat’a bağlı Tarımiye bölgesinde Haşdi Şabi'ye ait 12.Tugaya IŞİD tarafından saldırı düzenlendi.Saldırıda, aralarında söz konusu tugayın komutan yardımcısı olmak üzere Haşdi Şabi unsurlarından ölenler olduğu iddia edildi.Irak hükümeti ve Haşdi Şabi, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
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irak, işid, haşdi şabi
Bağdat'ta IŞİD'den Haşdi Şabi’ye yönelik saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde IŞİD tarafından Haşdi Şabi’ye saldırı düzenlendiği, olayda ölenler olduğu bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Bağdat’a bağlı Tarımiye bölgesinde Haşdi Şabi'ye ait 12.Tugaya IŞİD tarafından saldırı düzenlendi.
Saldırıda, aralarında söz konusu tugayın komutan yardımcısı olmak üzere Haşdi Şabi unsurlarından ölenler olduğu iddia edildi.
Irak hükümeti ve Haşdi Şabi, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.