https://tr.sputniknews.com/20210820/bagdatta-isidden-hasdi-sabiye-yonelik-saldiri-1048203152.html

Bağdat'ta IŞİD'den Haşdi Şabi’ye yönelik saldırı

Bağdat'ta IŞİD'den Haşdi Şabi’ye yönelik saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde IŞİD tarafından Haşdi Şabi’ye saldırı düzenlendiği, olayda ölenler olduğu bildirildi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T23:50+0300

2021-08-20T23:50+0300

2021-08-20T23:50+0300

dünya

irak

işid

haşdi şabi

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Yerel basında yer alan haberlere göre, Bağdat’a bağlı Tarımiye bölgesinde Haşdi Şabi'ye ait 12.Tugaya IŞİD tarafından saldırı düzenlendi.Saldırıda, aralarında söz konusu tugayın komutan yardımcısı olmak üzere Haşdi Şabi unsurlarından ölenler olduğu iddia edildi.Irak hükümeti ve Haşdi Şabi, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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irak, işid, haşdi şabi