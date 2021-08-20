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Bakan Koca: Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti
Bakan Koca: Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Koca, "Delta varyantı... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T12:08+0300
2021-08-20T12:16+0300
sağlık bakanı
koronavirüs
türkiye
delta
fahrettin koca
koronavirüs
delta plus
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (19 Ağustos 2021) gerçekleştirilen kabine toplantısı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.Koca, yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini, gündeme de almadıklarını söyledi.Aşı çalışmalarına da değinen Koca, hem BioNTech hem de Sinovac aşılarının gelmeye devam ettiğini belirterek, "O konuda bir sorunumuz yok. Aşımız da var" dedi.Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozlarının farklı olduğunu, farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadıklarını ifade etti. Koca, aşının ilk toksikolojik sonuçlarıyla ilgili ilk dozlarda şu anda bir sorun olmadığını söyledi.'Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok'2 doz aşı olmasına rağmen hasta olanların sayısında artış olduğu yönündeki iddialara değinen Koca, şunları söyledi:"Düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim; aktif 1 buçuk milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeli ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi… (Son kişiye yapılan aşı sonrası) Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlamış, vefat eden aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar olmadı."'Aşılamada bir sorun yok'Her geçen gün aşılamanın yoğun bir şekilde yapıldığını gördüklerini dile getiren Koca, "Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada nüfus başına en fazla aşılamanın yapılabilir olduğu ilk üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü... Dün en az 18 yaş üstü, en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında bile ABD'yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok" dedi.Vatandaşların bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşı yaptırdığına dikkati çeken Koca, bu yüzden bir direnç görmediklerini ifade etti.Koca, "Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım, ayağına gidelim. Vatandaşımızın o zaman aşıyı yaptıracağına inanıyorum ve her geçen gün bu oranımız da artıyor" diye konuştu.Öğretmenlerin yüzde 66'sı iki doz aşısını da tamamladı6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlayacak. Öğretmenlerin aşı oranına değinen Bakan Koca, "En az bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 81. İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üzerinde" dedi.12 yaş üzeri çocukların aşılanması ile ilgili de konuşan Koca, ilk planda bu yaş grubundaki çocukların riskli durumları söz konusu ise, bir hastalığı veya kronik rahatsızlığı söz konusu ise aşılamayı önerdiklerini, 15 yaş ve üstünün aşısının da yine ailenin onayıyla, talebiyle yaptırıldığını söyledi.'İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor'Yurt dışına gidişler için ek doz gündeme geldiğini hatırlatan Koca, "Ek bir aşı gerekmiyor. Şu ana kadar 3 doz aşıdan - o da inaktif olmak zorunda - İlk 2 dozu inaktifse 3'üncü doz gerekiyor. Çünkü belli bir zaman sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı ve ek hastalığı varsa daha da belirgin düştüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.BioNTech'te üçüncü doz olacak mı?BioNTech için veya m-RNA aşısı için şu an için 3'üncü doza gerek olmadığını ifade eden Koca, "Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail’den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5- 4 aylık sonuçlar bizim elimizde. Şu ana kadar bir ihtiyaç görünmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte, takiple, ne zaman gerekip gerekmediğini de söylemiş olacağız" dedi.'Delta Plus da giderek artıyor'Varyantların her geçen gün yoğunlaştığını ifade eden Koca, şöyle devam etti:"Niye vaka sayılarımız artıyor? Hareketlilik çok arttı ve vatandaş biraz bıktığı için tedbirlere uyum giderek azalmaya başladı. Şu an delta varyantı Türkiye’de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu, varyant değişikliğinin toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1.5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile korunabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz."
Her ülke yasaklamışken üç beş kuruşun hesabını yapıp hitli turistleri ülkeye sokarsan olacağı bu.
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sağlık bakanı, türkiye, delta, fahrettin koca, koronavirüs, delta plus

Bakan Koca: Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti

12:08 20.08.2021 (güncellendi: 12:16 20.08.2021)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Koca, "Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (19 Ağustos 2021) gerçekleştirilen kabine toplantısı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Koca, yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini, gündeme de almadıklarını söyledi.
Aşı çalışmalarına da değinen Koca, hem BioNTech hem de Sinovac aşılarının gelmeye devam ettiğini belirterek, "O konuda bir sorunumuz yok. Aşımız da var" dedi.
Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozlarının farklı olduğunu, farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadıklarını ifade etti. Koca, aşının ilk toksikolojik sonuçlarıyla ilgili ilk dozlarda şu anda bir sorun olmadığını söyledi.

'Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok'

2 doz aşı olmasına rağmen hasta olanların sayısında artış olduğu yönündeki iddialara değinen Koca, şunları söyledi:
"Düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim; aktif 1 buçuk milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeli ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi… (Son kişiye yapılan aşı sonrası) Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlamış, vefat eden aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar olmadı."

'Aşılamada bir sorun yok'

Her geçen gün aşılamanın yoğun bir şekilde yapıldığını gördüklerini dile getiren Koca, "Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada nüfus başına en fazla aşılamanın yapılabilir olduğu ilk üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü... Dün en az 18 yaş üstü, en az 1. doz aşılanmış kişi sayısında bile ABD'yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok" dedi.
Vatandaşların bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşı yaptırdığına dikkati çeken Koca, bu yüzden bir direnç görmediklerini ifade etti.
Koca, "Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım, ayağına gidelim. Vatandaşımızın o zaman aşıyı yaptıracağına inanıyorum ve her geçen gün bu oranımız da artıyor" diye konuştu.

Öğretmenlerin yüzde 66'sı iki doz aşısını da tamamladı

6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlayacak. Öğretmenlerin aşı oranına değinen Bakan Koca, "En az bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 81. İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66 ile Türkiye ortalamasının üzerinde" dedi.
12 yaş üzeri çocukların aşılanması ile ilgili de konuşan Koca, ilk planda bu yaş grubundaki çocukların riskli durumları söz konusu ise, bir hastalığı veya kronik rahatsızlığı söz konusu ise aşılamayı önerdiklerini, 15 yaş ve üstünün aşısının da yine ailenin onayıyla, talebiyle yaptırıldığını söyledi.

'İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor'

Yurt dışına gidişler için ek doz gündeme geldiğini hatırlatan Koca, "Ek bir aşı gerekmiyor. Şu ana kadar 3 doz aşıdan - o da inaktif olmak zorunda - İlk 2 dozu inaktifse 3'üncü doz gerekiyor. Çünkü belli bir zaman sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı ve ek hastalığı varsa daha da belirgin düştüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BioNTech'te üçüncü doz olacak mı?

BioNTech için veya m-RNA aşısı için şu an için 3'üncü doza gerek olmadığını ifade eden Koca, "Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail’den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5- 4 aylık sonuçlar bizim elimizde. Şu ana kadar bir ihtiyaç görünmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte, takiple, ne zaman gerekip gerekmediğini de söylemiş olacağız" dedi.

'Delta Plus da giderek artıyor'

Varyantların her geçen gün yoğunlaştığını ifade eden Koca, şöyle devam etti:
"Niye vaka sayılarımız artıyor? Hareketlilik çok arttı ve vatandaş biraz bıktığı için tedbirlere uyum giderek azalmaya başladı. Şu an delta varyantı Türkiye’de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu, varyant değişikliğinin toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1.5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile korunabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz."
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Her ülke yasaklamışken üç beş kuruşun hesabını yapıp hitli turistleri ülkeye sokarsan olacağı bu.
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