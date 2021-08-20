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Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
ankara
süleyman soylu
altındağ
ziyaret
bıçaklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
türkiye
ankara
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ankara, süleyman soylu, altındağ, ziyaret, bıçaklama

Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

06:46 20.08.2021
© İHABakan Soylu Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Soylu Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© İHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.
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