Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210820/bati-karadenizdeki-sel-felaketinde-can-kaybi-79a-yukseldi-1048185722.html
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T11:48+0300
2021-08-20T11:56+0300
sel
türkiye
kastamonu
karadeniz
sinop
ölüm
bartın
tahliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048022486_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_f74dd8aeaad1e08e54db55a8e9586f91.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Açıklamada tahliye çalışmalarına ilişkinse şu bilgi verildi:
türkiye
kastamonu
karadeniz
sinop
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048022486_64:0:1131:800_1920x0_80_0_0_de0fb1311ae5301cbf55f34cddf5ebad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sel, kastamonu, karadeniz, sinop, ölüm, bartın, tahliye

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

11:48 20.08.2021 (güncellendi: 11:56 20.08.2021)
© AAkastamonu, sel
kastamonu, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
Abone ol
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada tahliye çalışmalarına ilişkinse şu bilgi verildi:
Bartın; Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.
Kastamonu; Toplamda 1.480 vatandaşımız tahliye edilmiştir.
Sinop; Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 633 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Toplamda 2.472 vatandaşımız tahliye edilmiştir.
000020
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:1528 Şubat davasında cezası kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
13:12Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Güvenli eğitim için hazırlıklar sürüyor
13:09Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi
13:02Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Ben olsam aşı olup PCR zorunluluğundan kurtulurum
12:57Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı
12:49Akşener: Keşke söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse
12:45Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım, Karagümrük'le yapmamız gerekenler var, henüz bir şey başarmadık
12:42Elon Musk: Tesla'nın insansı robotu muhtemelen gelecek yıl piyasada olacak
12:42İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
12:29Narkotikten vatandaşlara çağrı: Ele geçirdikleri eroinle 'Aşı ol' yazdılar
12:09Alman Robert Koch Enstitüsü: Salgında 4. dalganın başladığını görüyoruz
12:08Bakan Koca: Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti
12:07Karantina kaçağı, yurda gitmemek için polise direndi: 150 bin euro kaybedeceğim
11:48Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
11:42İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak
11:35Arnavutköy'de fotoğraf çekerken definecilerin kazdığı kuyuya düştü
11:33'Çocuksuz restoran' tartışması: Uzmanlar ne diyor?
11:20Erzurum Valisi'nden esnafa uyarı: Çift doz aşı yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez
11:20Bodrum Belediye Başkanı: Ağaçlandırılacak ormanlar, düşen BE-200 mürettebatının anısını yaşatacak
11:20Bakan Elvan: 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz