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Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T11:48+0300
2021-08-20T11:48+0300
2021-08-20T11:56+0300
sel
türkiye
kastamonu
karadeniz
sinop
ölüm
bartın
tahliye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Açıklamada tahliye çalışmalarına ilişkinse şu bilgi verildi:
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Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi 11:48 20.08.2021 (güncellendi: 11:56 20.08.2021)
Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada tahliye çalışmalarına ilişkinse şu bilgi verildi:
Bartın;
Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.
Kastamonu;
Toplamda 1.480 vatandaşımız tahliye edilmiştir.
Sinop;
Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 633 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Toplamda 2.472 vatandaşımız tahliye edilmiştir.