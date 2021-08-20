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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Güvenli eğitim için hazırlıklar sürüyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Güvenli eğitim için hazırlıklar sürüyor
Eğitim öğretim 6 Eylül’de yüz yüze başlayacak. Okulların pandemi koşullarında, güvenli bir şekilde eğitim vermesi için hazırlıklar devam ediyor. Bilim Kurulu... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T13:12+0300
2021-08-20T13:15+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
eğitim
milli eğitim bakanlığı
okul
sağlık bakanlığı
sınıf
pandemi
koronavirüs bilim kurulu
kovid-19
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Geçtiğimiz günlerde toplanan Bilim Kurulu’nda alınan tavsiye kararları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındı. Alınan kararlar ve tedbirler doğrultusunda 6 Eylül’de okulların yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Yüz yüze eğitim ile birlikte vaka sayılarında artış yaşanmaması için atılması gereken adımlar da değerlendiriliyor.Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin, çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız” uyarısında bulundu.Neden yüz yüze eğitim?Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz neden yüz yüze eğitime başlandığını Sputnik’e şu sözlerle anlattı:‘Sahaya yardımcı rehberler hazırlanıyor’Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime başlayacak olan okullarda güvenli eğitimin gündeme geleceğini vurgulayan Kayıpmaz “Okullar açılmadan önce de konuşmamız gereken okulların nasıl güvenle açılacağı ve kesintisiz biçimde nasıl devam edeceği olmalıdır. Konuyla ilgili UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar, meslek odaları, çocuk hastalıkları gibi uzmanlık dallarının dernekleri açıklamalar yapmaktadır ve sahaya yardımcı olacak rehberler hazırlamaktadır” dedi.‘Okulların düzenlenmesi önemli’Okulların pandemi koşullarına uygun hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kayıpmaz, yapılan hazırlıkları şöyle özetledi:
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recep tayyip erdoğan, eğitim, milli eğitim bakanlığı, okul, sağlık bakanlığı, sınıf, pandemi, koronavirüs bilim kurulu, kovid-19, doç. dr. afşin emre kayıpmaz, yüz yüze eğitim

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Güvenli eğitim için hazırlıklar sürüyor

13:12 20.08.2021 (güncellendi: 13:15 20.08.2021)
© AAİstanbul'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi. Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu'nda öğrenciler, sınıflarına girerek ders başı yaptı.
İstanbul'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi. Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu'nda öğrenciler, sınıflarına girerek ders başı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
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Eğitim öğretim 6 Eylül’de yüz yüze başlayacak. Okulların pandemi koşullarında, güvenli bir şekilde eğitim vermesi için hazırlıklar devam ediyor. Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz fiziksel mesafenin korunması ve sınıfların havalandırılması konusunda çalışmaların yapıldığını ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde toplanan Bilim Kurulu’nda alınan tavsiye kararları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındı. Alınan kararlar ve tedbirler doğrultusunda 6 Eylül’de okulların yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Yüz yüze eğitim ile birlikte vaka sayılarında artış yaşanmaması için atılması gereken adımlar da değerlendiriliyor.
Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin, çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız” uyarısında bulundu.

Neden yüz yüze eğitim?

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz neden yüz yüze eğitime başlandığını Sputnik’e şu sözlerle anlattı:

İçinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle son 1.5 yıldır gençlerimiz ve çocuklarımız yüz yüze eğitimden uzak kaldı. Onlar artık bu sonbahar itibarıyla okullarına kavuşmuş olacaklar. Burada özellikle yüz yüze eğitimin önemine bir kez daha vurgu yapmamız gerekiyor. Bir salgın hastalık durumunda sağlığı ön plana alarak karar vermeniz gerekir. Bu nedenle uzaktan eğitim veya hibrit eğitim modelleri şimdiye kadar denendi. Bununla birlikte bu modellerin yüz yüze eğitimin yerini kesinlikle doldurmayacağı aşikardır.”

‘Sahaya yardımcı rehberler hazırlanıyor’

Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime başlayacak olan okullarda güvenli eğitimin gündeme geleceğini vurgulayan Kayıpmaz “Okullar açılmadan önce de konuşmamız gereken okulların nasıl güvenle açılacağı ve kesintisiz biçimde nasıl devam edeceği olmalıdır. Konuyla ilgili UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar, meslek odaları, çocuk hastalıkları gibi uzmanlık dallarının dernekleri açıklamalar yapmaktadır ve sahaya yardımcı olacak rehberler hazırlamaktadır” dedi.

‘Okulların düzenlenmesi önemli’

Okulların pandemi koşullarına uygun hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kayıpmaz, yapılan hazırlıkları şöyle özetledi:
”Ülkemizde de Bilim Kurulumuzdaki hocalarımız bu konuda oldukça detaylı çalışmalar yürüttü. Bu noktada okullarda öğrencilerimizin bulunacağı ortamların düzenlenmesi çok önemlidir. Buna yönelik olarak da hazırlıklar yapılmaktadır. Bilim Kurulu okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu rehberde yer alan maddeler Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ile görüşülerek uygulamaya hazır hale gelecektir. Ders süreleri, öğrenciler arasında fiziki mesafenin korunması, uygun maske kullanımı, ders aralarında kapı ve pencerelerin açılarak sınıfların havalandırılması, el hijyeni, rutin temizlik kuralları üzerinde çalışılan başlıca konulardır.”
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