https://tr.sputniknews.com/20210820/bilim-kurulu-uyesi-kayipmaz-guvenli-egitim-icin-hazirliklar-suruyor-1048188014.html

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Güvenli eğitim için hazırlıklar sürüyor

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Güvenli eğitim için hazırlıklar sürüyor

Eğitim öğretim 6 Eylül’de yüz yüze başlayacak. Okulların pandemi koşullarında, güvenli bir şekilde eğitim vermesi için hazırlıklar devam ediyor. Bilim Kurulu... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T13:12+0300

2021-08-20T13:12+0300

2021-08-20T13:15+0300

yaşam

recep tayyip erdoğan

eğitim

milli eğitim bakanlığı

okul

sağlık bakanlığı

sınıf

pandemi

koronavirüs bilim kurulu

kovid-19

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Geçtiğimiz günlerde toplanan Bilim Kurulu’nda alınan tavsiye kararları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alındı. Alınan kararlar ve tedbirler doğrultusunda 6 Eylül’de okulların yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Yüz yüze eğitim ile birlikte vaka sayılarında artış yaşanmaması için atılması gereken adımlar da değerlendiriliyor.Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimizin, çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız” uyarısında bulundu.Neden yüz yüze eğitim?Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz neden yüz yüze eğitime başlandığını Sputnik’e şu sözlerle anlattı:‘Sahaya yardımcı rehberler hazırlanıyor’Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime başlayacak olan okullarda güvenli eğitimin gündeme geleceğini vurgulayan Kayıpmaz “Okullar açılmadan önce de konuşmamız gereken okulların nasıl güvenle açılacağı ve kesintisiz biçimde nasıl devam edeceği olmalıdır. Konuyla ilgili UNICEF gibi uluslararası kuruluşlar, meslek odaları, çocuk hastalıkları gibi uzmanlık dallarının dernekleri açıklamalar yapmaktadır ve sahaya yardımcı olacak rehberler hazırlamaktadır” dedi.‘Okulların düzenlenmesi önemli’Okulların pandemi koşullarına uygun hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kayıpmaz, yapılan hazırlıkları şöyle özetledi:

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2021

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recep tayyip erdoğan, eğitim, milli eğitim bakanlığı, okul, sağlık bakanlığı, sınıf, pandemi, koronavirüs bilim kurulu, kovid-19, doç. dr. afşin emre kayıpmaz, yüz yüze eğitim