Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210820/bir-milyar-cocuk-iklim-krizi-nedeniyle-yuksek-risk-altinda-1048191671.html
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
UNICEF’in yayınladığı rapora göre, iklim krizi nedeniyle 2.2 milyar çocuk risk altında. Bu çocukların 1 milyarı ise son derece yüksek riskle yaşıyor. Raporda... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T14:48+0300
2021-08-20T14:48+0300
dünya
unicef
iklim değişikliği
çocuk
risk
rapor
iklim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048191604_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_35eafce98921e146e60763a8c027d682.jpg
UNICEF, ‘İklim Krizi Bir Çocuk Hakları Krizidir’ başlıklı raporun, iklim krizi kapsamında çocukların bakış açısından yazılan ilk rapor olduğunu açıkladı.Raporda, dünyadaki 2.2 milyar çocuğun 1 milyarı ‘son derece yüksek risk’ altında nitelendirilirken; bu çocukların 33 ülkenin en az birinde yaşadığı belirtildi.Çocukların sağlık, temiz su, eğitim gibi temel hizmetlere erişiminin yetersizliği ve birden fazla çevresel, iklimsel krize maruz kalmaları nedeniyle ‘son derece yüksek risk’ altında oldukları ifade edildi.‘Bu da hemen hemen her çocuğun hayatını etkileyecek’UNICEF yetkilisi Henrietta Fore’un rapora dair yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:‘İklim değişikliği bir çocuk hakları krizi’Üç yıldır çocukların bu sorunlara karşı eylem talebinde olduğunu belirten Fore, iklim değişikliğinin bir çocuk hakları krizi olduğunu ve UNICEF’in bu kriz karşısında çocuklar tarafından iletilen eylem talebini desteklediklerini belirtti.Raporda yer alan verilere göre, neredeyse her çocuğun bahsedilen iklim ve çevresel sorunların tehdidi altında olduğu ifade edilirken; 820 milyon çocuğun yüksek oranda sıcak hava dalgalarına maruz kaldığı, 920 milyon çocuğun ise yüksek oranda su kıtlığına maruz kaldığı belirtildi. Bunun yanında, 1 milyar çocuğun ise son derece yüksek düzeyde hava kirliliğinin etkisinde yaşadığı aktarıldı. Öte yandan, bu krizler arasında sel, fırtına ve tayfunlar gibi doğa felaketlerinin yanında salgın hastalıklar da yer aldı.İklim değişikliğinin son derece adaletsiz olduğunu belirten Fore, artan küresel sıcaklıklardan hiçbir çocuğun sorumlu olmadığını ancak sonuçlarına en çok onların maruz kalacağını söyledi. Fore, iklim değişikliğine karşı eyleme geçilme konusunda hala çok geç olmadığını ve çocukların yaşam koşullarını, temel hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.‘Gençleri de dahil edin’Öte yandan raporun sonunda UNICEF tarafından hükümetlere, işletmelere ve konuyla ilgili aktörlere yapılan çağrıda, çocuklara yönelik temel hizmetlerde iklim değişikliğiyle mücadele için yatırımların artırılması gerektiği belirtildi.Çağrıda, sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiği, çocuklara iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmaları için kritik olan iklim eğitimi ve farkındalık sağlanmasının gerektiği, iklim kriziyle ilgili toplantı ve konferanslara gençlerin de dahil edilmesi gerektiğini vurgulandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048191604_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fddebad6b8a97a8b09ac2911f5388a10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
unicef, iklim değişikliği, çocuk, risk, rapor, iklim

Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında

14:48 20.08.2021
© AFP 2021 / FADEL SENNAFas, çocuk, yangın, orman yangını,
Fas, çocuk, yangın, orman yangını, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AFP 2021 / FADEL SENNA
Abone ol
UNICEF’in yayınladığı rapora göre, iklim krizi nedeniyle 2.2 milyar çocuk risk altında. Bu çocukların 1 milyarı ise son derece yüksek riskle yaşıyor. Raporda çocukların birçok temel hizmete erişemediği belirtildi.
UNICEF, ‘İklim Krizi Bir Çocuk Hakları Krizidir’ başlıklı raporun, iklim krizi kapsamında çocukların bakış açısından yazılan ilk rapor olduğunu açıkladı.
Raporda, dünyadaki 2.2 milyar çocuğun 1 milyarı ‘son derece yüksek risk’ altında nitelendirilirken; bu çocukların 33 ülkenin en az birinde yaşadığı belirtildi.
Çocukların sağlık, temiz su, eğitim gibi temel hizmetlere erişiminin yetersizliği ve birden fazla çevresel, iklimsel krize maruz kalmaları nedeniyle ‘son derece yüksek risk’ altında oldukları ifade edildi.

‘Bu da hemen hemen her çocuğun hayatını etkileyecek’

UNICEF yetkilisi Henrietta Fore’un rapora dair yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“İlk kez, çocukların iklim değişikliğine karşı nerede ve nasıl savunmasız olduğuna dair eksiksiz bir resme sahibiz ve bu tablo neredeyse hayal edilemez derecede korkunç. İklim ve çevresel krizler; temiz havaya, gıdaya ve temiz suya erişimden çocuk haklarının tüm yelpazesini baltalıyor. Eğitime, barınmaya, sömürüden özgürlüğe ve hatta hayatta kalma haklarına kadar zarar veriyor. Bu da hemen hemen her çocuğun hayatını etkileyecek.”

‘İklim değişikliği bir çocuk hakları krizi’

Üç yıldır çocukların bu sorunlara karşı eylem talebinde olduğunu belirten Fore, iklim değişikliğinin bir çocuk hakları krizi olduğunu ve UNICEF’in bu kriz karşısında çocuklar tarafından iletilen eylem talebini desteklediklerini belirtti.
Raporda yer alan verilere göre, neredeyse her çocuğun bahsedilen iklim ve çevresel sorunların tehdidi altında olduğu ifade edilirken; 820 milyon çocuğun yüksek oranda sıcak hava dalgalarına maruz kaldığı, 920 milyon çocuğun ise yüksek oranda su kıtlığına maruz kaldığı belirtildi. Bunun yanında, 1 milyar çocuğun ise son derece yüksek düzeyde hava kirliliğinin etkisinde yaşadığı aktarıldı. Öte yandan, bu krizler arasında sel, fırtına ve tayfunlar gibi doğa felaketlerinin yanında salgın hastalıklar da yer aldı.
İklim değişikliğinin son derece adaletsiz olduğunu belirten Fore, artan küresel sıcaklıklardan hiçbir çocuğun sorumlu olmadığını ancak sonuçlarına en çok onların maruz kalacağını söyledi. Fore, iklim değişikliğine karşı eyleme geçilme konusunda hala çok geç olmadığını ve çocukların yaşam koşullarını, temel hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

‘Gençleri de dahil edin’

Öte yandan raporun sonunda UNICEF tarafından hükümetlere, işletmelere ve konuyla ilgili aktörlere yapılan çağrıda, çocuklara yönelik temel hizmetlerde iklim değişikliğiyle mücadele için yatırımların artırılması gerektiği belirtildi.
Çağrıda, sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiği, çocuklara iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmaları için kritik olan iklim eğitimi ve farkındalık sağlanmasının gerektiği, iklim kriziyle ilgili toplantı ve konferanslara gençlerin de dahil edilmesi gerektiğini vurgulandı.
100010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce