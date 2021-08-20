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Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
© AFP 2021 / FADEL SENNAFas, çocuk, yangın, orman yangını,
© AFP 2021 / FADEL SENNA
UNICEF’in yayınladığı rapora göre, iklim krizi nedeniyle 2.2 milyar çocuk risk altında. Bu çocukların 1 milyarı ise son derece yüksek riskle yaşıyor. Raporda çocukların birçok temel hizmete erişemediği belirtildi.
UNICEF, ‘İklim Krizi Bir Çocuk Hakları Krizidir’ başlıklı raporun, iklim krizi kapsamında çocukların bakış açısından yazılan ilk rapor olduğunu açıkladı.
Raporda, dünyadaki 2.2 milyar çocuğun 1 milyarı ‘son derece yüksek risk’ altında nitelendirilirken; bu çocukların 33 ülkenin en az birinde yaşadığı belirtildi.
Çocukların sağlık, temiz su, eğitim gibi temel hizmetlere erişiminin yetersizliği ve birden fazla çevresel, iklimsel krize maruz kalmaları nedeniyle ‘son derece yüksek risk’ altında oldukları ifade edildi.
‘Bu da hemen hemen her çocuğun hayatını etkileyecek’
UNICEF yetkilisi Henrietta Fore’un rapora dair yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“İlk kez, çocukların iklim değişikliğine karşı nerede ve nasıl savunmasız olduğuna dair eksiksiz bir resme sahibiz ve bu tablo neredeyse hayal edilemez derecede korkunç. İklim ve çevresel krizler; temiz havaya, gıdaya ve temiz suya erişimden çocuk haklarının tüm yelpazesini baltalıyor. Eğitime, barınmaya, sömürüden özgürlüğe ve hatta hayatta kalma haklarına kadar zarar veriyor. Bu da hemen hemen her çocuğun hayatını etkileyecek.”
‘İklim değişikliği bir çocuk hakları krizi’
Üç yıldır çocukların bu sorunlara karşı eylem talebinde olduğunu belirten Fore, iklim değişikliğinin bir çocuk hakları krizi olduğunu ve UNICEF’in bu kriz karşısında çocuklar tarafından iletilen eylem talebini desteklediklerini belirtti.
Raporda yer alan verilere göre, neredeyse her çocuğun bahsedilen iklim ve çevresel sorunların tehdidi altında olduğu ifade edilirken; 820 milyon çocuğun yüksek oranda sıcak hava dalgalarına maruz kaldığı, 920 milyon çocuğun ise yüksek oranda su kıtlığına maruz kaldığı belirtildi. Bunun yanında, 1 milyar çocuğun ise son derece yüksek düzeyde hava kirliliğinin etkisinde yaşadığı aktarıldı. Öte yandan, bu krizler arasında sel, fırtına ve tayfunlar gibi doğa felaketlerinin yanında salgın hastalıklar da yer aldı.
The climate crisis is ongoing, and it’s deadly - especially to the most vulnerable.— UNICEF (@UNICEF) August 20, 2021
One billion children face multiple climate shocks. To build a better, safer world for children, governments and businesses must take action to reduce greenhouse gas emissions now. pic.twitter.com/oBLfhODZ7c
İklim değişikliğinin son derece adaletsiz olduğunu belirten Fore, artan küresel sıcaklıklardan hiçbir çocuğun sorumlu olmadığını ancak sonuçlarına en çok onların maruz kalacağını söyledi. Fore, iklim değişikliğine karşı eyleme geçilme konusunda hala çok geç olmadığını ve çocukların yaşam koşullarını, temel hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.
‘Gençleri de dahil edin’
Öte yandan raporun sonunda UNICEF tarafından hükümetlere, işletmelere ve konuyla ilgili aktörlere yapılan çağrıda, çocuklara yönelik temel hizmetlerde iklim değişikliğiyle mücadele için yatırımların artırılması gerektiği belirtildi.
Çağrıda, sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiği, çocuklara iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmaları için kritik olan iklim eğitimi ve farkındalık sağlanmasının gerektiği, iklim kriziyle ilgili toplantı ve konferanslara gençlerin de dahil edilmesi gerektiğini vurgulandı.
Almost every child on earth is exposed to at least one climate shock.— UNICEF (@UNICEF) August 20, 2021
In fact, 1 billion children are at extremely high risk - that’s nearly 1/2 of the world’s children. Inaction is not an option: governments must take bold urgent actions to achieve ‘net zero’ emissions by 2050.