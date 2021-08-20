https://tr.sputniknews.com/20210820/bir-milyar-cocuk-iklim-krizi-nedeniyle-yuksek-risk-altinda-1048191671.html

Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında

Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında

UNICEF’in yayınladığı rapora göre, iklim krizi nedeniyle 2.2 milyar çocuk risk altında. Bu çocukların 1 milyarı ise son derece yüksek riskle yaşıyor. Raporda... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T14:48+0300

2021-08-20T14:48+0300

2021-08-20T14:48+0300

dünya

unicef

iklim değişikliği

çocuk

risk

rapor

iklim

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UNICEF, ‘İklim Krizi Bir Çocuk Hakları Krizidir’ başlıklı raporun, iklim krizi kapsamında çocukların bakış açısından yazılan ilk rapor olduğunu açıkladı.Raporda, dünyadaki 2.2 milyar çocuğun 1 milyarı ‘son derece yüksek risk’ altında nitelendirilirken; bu çocukların 33 ülkenin en az birinde yaşadığı belirtildi.Çocukların sağlık, temiz su, eğitim gibi temel hizmetlere erişiminin yetersizliği ve birden fazla çevresel, iklimsel krize maruz kalmaları nedeniyle ‘son derece yüksek risk’ altında oldukları ifade edildi.‘Bu da hemen hemen her çocuğun hayatını etkileyecek’UNICEF yetkilisi Henrietta Fore’un rapora dair yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:‘İklim değişikliği bir çocuk hakları krizi’Üç yıldır çocukların bu sorunlara karşı eylem talebinde olduğunu belirten Fore, iklim değişikliğinin bir çocuk hakları krizi olduğunu ve UNICEF’in bu kriz karşısında çocuklar tarafından iletilen eylem talebini desteklediklerini belirtti.Raporda yer alan verilere göre, neredeyse her çocuğun bahsedilen iklim ve çevresel sorunların tehdidi altında olduğu ifade edilirken; 820 milyon çocuğun yüksek oranda sıcak hava dalgalarına maruz kaldığı, 920 milyon çocuğun ise yüksek oranda su kıtlığına maruz kaldığı belirtildi. Bunun yanında, 1 milyar çocuğun ise son derece yüksek düzeyde hava kirliliğinin etkisinde yaşadığı aktarıldı. Öte yandan, bu krizler arasında sel, fırtına ve tayfunlar gibi doğa felaketlerinin yanında salgın hastalıklar da yer aldı.İklim değişikliğinin son derece adaletsiz olduğunu belirten Fore, artan küresel sıcaklıklardan hiçbir çocuğun sorumlu olmadığını ancak sonuçlarına en çok onların maruz kalacağını söyledi. Fore, iklim değişikliğine karşı eyleme geçilme konusunda hala çok geç olmadığını ve çocukların yaşam koşullarını, temel hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.‘Gençleri de dahil edin’Öte yandan raporun sonunda UNICEF tarafından hükümetlere, işletmelere ve konuyla ilgili aktörlere yapılan çağrıda, çocuklara yönelik temel hizmetlerde iklim değişikliğiyle mücadele için yatırımların artırılması gerektiği belirtildi.Çağrıda, sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiği, çocuklara iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmaları için kritik olan iklim eğitimi ve farkındalık sağlanmasının gerektiği, iklim kriziyle ilgili toplantı ve konferanslara gençlerin de dahil edilmesi gerektiğini vurgulandı.

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unicef, iklim değişikliği, çocuk, risk, rapor, iklim