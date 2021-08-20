https://tr.sputniknews.com/20210820/blinken-kuzey-akim-2ye-yeni-yaptirimlar-duyurdu-1048201020.html

Blinken, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar duyurdu

Blinken, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2 boru hattı yapımına dahli olan 2 Rus vatandaşı ile bir Rus gemisine karşı yaptırım kararı alındığını... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T21:46+0300

2021-08-20T21:46+0300

2021-08-20T21:46+0300

dünya

abd

antony blinken

kuzey akım 2

yaptırım

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı Blinken’in açıklamasında, Kongre’ye sunulan raporda, “Kuzey Akım-2 boru hattı yapımına katılan bir Rus gemisi ve iki Rus vatandaşın adlarının sıralandığı” ifade edildi.Blinken, “Raporda isimleri belirtilen şahıslar yaptırımlara maruz kalacak” ifadesini kullandı.Yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşları ile geminin adları açıklanmadı.

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abd, antony blinken, kuzey akım 2, yaptırım