Blinken, Kuzey Akım-2’ye yeni yaptırımlar duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı Blinken’in açıklamasında, Kongre’ye sunulan raporda, “Kuzey Akım-2 boru hattı yapımına katılan bir Rus gemisi ve iki Rus vatandaşın adlarının sıralandığı” ifade edildi.Blinken, “Raporda isimleri belirtilen şahıslar yaptırımlara maruz kalacak” ifadesini kullandı.Yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşları ile geminin adları açıklanmadı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2 boru hattı yapımına dahli olan 2 Rus vatandaşı ile bir Rus gemisine karşı yaptırım kararı alındığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı Blinken’in açıklamasında, Kongre’ye sunulan raporda, “Kuzey Akım-2 boru hattı yapımına katılan bir Rus gemisi ve iki Rus vatandaşın adlarının sıralandığı” ifade edildi.
Blinken, “Raporda isimleri belirtilen şahıslar yaptırımlara maruz kalacak” ifadesini kullandı.
Yaptırım listesine dahil edilen Rus vatandaşları ile geminin adları açıklanmadı.