https://tr.sputniknews.com/20210820/bm-yemende-bu-yil-insani-yardim-icin-gerekli-finansmanin-yuzde-50sinden-azini-alabildik-1048178859.html

BM: Yemen'de bu yıl insani yardım için gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildik

BM: Yemen'de bu yıl insani yardım için gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildik

Birleşmiş Milletler (BM), 2021 yılında Yemenlilere insani yardım için gerekli finansmanın yarısının bile karşılanmadığını bildirdi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T05:14+0300

2021-08-20T05:14+0300

2021-08-20T05:14+0300

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yemen

savaş

kriz

insani yardım

birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

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Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, "BM, 2021 yılında, Yemen'de 16 milyon insanı kurtarmak amacıyla hazırlanan yardım planı için 3.8 milyar dolar olarak hesaplanan gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildi" ifadelerine yer verildi.Yemen'de bu yıl 20 milyondan fazla kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç hale geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkedeki çatışmalar ve doğal afetlerin, insani yardım kuruluşlarının çalışmaları önünde engel teşkil ettiği, bu nedenle de yaklaşık 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu vurgulandı.BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210818/iran-cumhurbaskani-reisi-herkes-yemendeki-savasin-durmasi-icin-calismalidir-1048115539.html

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yemen, savaş, kriz, insani yardım, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)