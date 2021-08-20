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https://tr.sputniknews.com/20210820/bm-yemende-bu-yil-insani-yardim-icin-gerekli-finansmanin-yuzde-50sinden-azini-alabildik-1048178859.html
BM: Yemen'de bu yıl insani yardım için gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildik
BM: Yemen'de bu yıl insani yardım için gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildik
Birleşmiş Milletler (BM), 2021 yılında Yemenlilere insani yardım için gerekli finansmanın yarısının bile karşılanmadığını bildirdi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T05:14+0300
2021-08-20T05:14+0300
dünya
yemen
savaş
kriz
insani yardım
birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)
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Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, "BM, 2021 yılında, Yemen'de 16 milyon insanı kurtarmak amacıyla hazırlanan yardım planı için 3.8 milyar dolar olarak hesaplanan gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildi" ifadelerine yer verildi.Yemen'de bu yıl 20 milyondan fazla kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç hale geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkedeki çatışmalar ve doğal afetlerin, insani yardım kuruluşlarının çalışmaları önünde engel teşkil ettiği, bu nedenle de yaklaşık 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu vurgulandı.BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/iran-cumhurbaskani-reisi-herkes-yemendeki-savasin-durmasi-icin-calismalidir-1048115539.html
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yemen, savaş, kriz, insani yardım, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

BM: Yemen'de bu yıl insani yardım için gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildik

05:14 20.08.2021
© AP Photo / Hani MohammedYemen'de çocuklar
Yemen'de çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
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Birleşmiş Milletler (BM), 2021 yılında Yemenlilere insani yardım için gerekli finansmanın yarısının bile karşılanmadığını bildirdi.
Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "BM, 2021 yılında, Yemen'de 16 milyon insanı kurtarmak amacıyla hazırlanan yardım planı için 3.8 milyar dolar olarak hesaplanan gerekli finansmanın yüzde 50'sinden azını alabildi" ifadelerine yer verildi.
Yemen'de bu yıl 20 milyondan fazla kişinin insani yardım ve korumaya muhtaç hale geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkedeki çatışmalar ve doğal afetlerin, insani yardım kuruluşlarının çalışmaları önünde engel teşkil ettiği, bu nedenle de yaklaşık 5 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğu vurgulandı.
BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
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