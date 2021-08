https://tr.sputniknews.com/20210820/bodrum-belediye-baskani-agaclandirilacak-ormanlar-dusen-be-200-murettebatinin-anisini-yasatacak-1048184471.html

Bodrum Belediye Başkanı: Ağaçlandırılacak ormanlar, düşen BE-200 mürettebatının anısını yaşatacak

Bodrum Belediye Başkanı: Ağaçlandırılacak ormanlar, düşen BE-200 mürettebatının anısını yaşatacak

Türkiye bu yaz 54 ilin pek çok farklı noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele etti. Bu yangınlardan zarar gören alanlardan biri de, Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesiydi. Bodrum’da çıkan orman yangını ise 11 günde kontrol altına alınabildi.Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras Sputnik’e, orman yangınlarıyla mücadele sürecini, ne kadar alanın zarar gördüğünü, Rusya başta olmak üzere gelen yardımları ve yangınların turizme etkisini anlattı.‘Yangında dayanışma ruhu çok önemliydi ve biz bu sınavı Bodrum’da başarılı bir şekilde atlattık’Sputnik’e konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye’nin yangın kuşağında olduğunu belirterek “Ülkemizin Akdeniz gibi önemli bir yangın kuşağında bulunması ve bilinçsizlik, orman yangınları için çok uygun bir ortam oluşturmaktadır. Haftalar süren yoğun mücadelemiz sonucu Bodrum’da yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapıldı. Şu an Bodrum’da her şey kontrol altında. Yangında dayanışma ruhu çok önemliydi ve biz bu sınavı Bodrum’da başarılı bir şekilde atlattık. Elbette yangın tehdidi özellikle sıcaklıkların çok yüksek olduğu, bağıl nem oranının düştüğü ve rüzgârın da şiddetli olduğu dönemlerde her zaman var demektir. Türkiye’nin bulunduğu konumda orman yangınları tamamen önlenemese de ülke nüfusunun bilinçlendirilmesi ve alınacak önlemlerle orman yangınlarını ve olumsuz sonuçlarını, en aza indirmek mümkündür” dedi ve ekledi:‘Yangında yaklaşık 9 bin hektar alan zarar görmüştür’11 gün süren orman yangınlarından Bodrum’un aldığı zararı aktaran Aras “Bölgemizde herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Ancak yanan ormanlarımızda bir habitat yok oldu. Sadece doğal güzelliklerimiz yok olmuyor aynı zamanda flora, yaban hayatı, su kaynakları, toprak, iklim, rekreatif amaçlarla insanların yararlandığı alanlar ve ormanlar yok oluyor. Bir yaşam son buluyor. Bunlar çok önemli; geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Bodrumun merkezine yaklaşık 50 km uzaklıkta bulunan Mumcular Bölgesinde dağlık alanda etkili olan yangın nedeniyle 1 mahallemiz tedbir amaçlı tahliye edildi. Bu bölgede birkaç ev yangından dolayı hasar görmüş ancak soğutma çalışmaları sonrası hasar tespit çalışmaları ve yangın mağdurlarına destek çalışmaları devam etmektedir. Yangında yaklaşık 9 bin hektar alan zarar görmüştür” ifadelerini kullandı.‘Bodrum her zaman olduğu gibi Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı, orman yangınlarıyla rezervasyonlarda ufak da olsa bir düşüş yaşandı’Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Bodrum’un da yaşadığı orman yangınlarının turistler üzerinde tedirginlik oluşturduğunu ancak şu an endişe verici bir durum olmadığına dikkat çeken Aras “Bodrum her zaman olduğu gibi Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Dünya’da olduğu gibi; yangın, sel, doğal afetler o ülke turizmini farklı boyutlarda etkilemektedir. Bizde yangın sürecinde bu paydan nasibimizi aldık. Rezervasyonlarda ufak da olsa bir düşüş yaşandı” diye konuştu ve ekledi:‘Yangın nedeniyle otellerde herhangi bir zarar oluşmadı ve otel misafirleri tatillerine devam etti’Orman yangınları boyunca 2 otelin tahliye edildiğini ifade eden Aras “29 Temmuz günü Milas İlçesi sınırları içinde Pina Yarımadası olarak anılan bölge de yaşanan orman yangını sebebiyle bölgede 2 otel tedbir amaçlı tahliye edildi. 1250 otel misafiri yaklaşık 250 otel çalışanı kısa sürede tahliye edilerek Bodrum’da bölgeye en yakın otellere ulaşımları sağlanarak tüm ihtiyaçları karşılandı. Yangının kontrol altına alınması ile birlikte konakladıkları otellere transferlerini yine Bodrum Belediyesi olarak tarafımızdan sağlandı. Söz konusu yangın nedeniyle otellerde herhangi bir zarar oluşmamış ve otel misafirleri tatillerine devam etmişlerdir” dedi.‘Rusya, sadece Bodrum’un değil, Türkiye’nin de en önemli dost ülkelerinden biri’Türkiye’ye orman yangınlarıyla mücadele için gönderilen uluslararası arası desteği de değerlendiren Aras, “Rusya, sadece Bodrum’un değil, Türkiye’nin de en önemli dost ülkelerinden biri. Ülkemizde çıkan yangınlarla mücadelede Rusya’nın varlığını sonuna kadar hissediyoruz. Yangınla mücadelede ilk yardıma gelenlerden, uçak ve helikopter gönderen ülkelerden biri olan Rusya’nın bu desteğini asla unutmayacağız. Alevlerle mücadelemizde bizlere vermiş oldukları destek çok büyüktür ve yangınların kontrol altına alınıp söndürülmesinde önemli bir faktör olmuşlardır” diye konuştu.‘Rus ve Türk ekibinin Kahramanmaraş’ta yaşadığı uçak kazası da bizleri derinden yaralamıştır’Aras, Kahramanmaraş’ta meydana gelen yangın söndürme uçağının düşmesi üzerine 5’i Rus 8 kişinin hayatını kaybetmesi olayı hakkında ise şu ifadeleri kullandı:‘Rusya vatandaşları şunu unutmamalı ki, Bodrum, dün olduğu gibi bugün ve yarın da siz değerli dostlarımızın ikinci evi olmaya devam edecek’Aras “Özellikle tüm umutların azaldığı karanlık saatlerde uçuşlarına devam ederek üstün cesaret gösteren Rusya söndürme helikopterleri ve pilotları, karadan müdahale eden ekiplere ve bölge halkına ışık oldular. Kendilerine bizlere sundukları bu katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadelemizde en hızlı şekilde yanımızda olan Rusya halkına ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Sevgili Rusya vatandaşları şunu unutmamalı ki, Bodrum, dün olduğu gibi bugün ve yarın da siz değerli dostlarımızın ikinci evi olmaya devam edecek” dedi.‘Bir orman kısa bir süre de oluşmuyor ya da eski haline getirebilmek yıllar sürebilir’Orman yangınlarında zarar gören bölgelerin eski yapısına kavuşturulması için yapılması gerekenlere dikkat çeken Aras “Yangın nedeniyle toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerindeki değişimleri de dikkate alarak; yanan alanların onarılması ve yeniden eski yapısına kavuşturulması için öncelikle bölgedeki mevcut bitki türlerinden yararlanmayı hedefliyoruz. Bir orman kısa bir süre de oluşmuyor ya da eski haline getirebilmek yıllar sürebilir. Bizlerin vazifesi şartlar ne olursa olsun gelecek kuşaklara doğru, yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünya bırakmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.‘Afetlerin geçici değil, kalıcı bir tehdit olduğunu unutmadan, yangınlara karşı etkili önlemler almamız elzemdir’Çağdaş ve bilimsel yöntemlerle yangınlarla mücadelenin artması gerektiğinin altını çizen Aras “Biz Bodrum’da vatandaşlarımızla, gönüllülerimizle ekiplerimizle büyük bir birlik beraberlik sergileyerek yangını Bodrum merkeze sıçratmamak için mücadele verdik. Yaşanan felaket doğada ve orman köylülerinde büyük travmalar yarattı. Biz bu süreçte de her türlü imkân ve destekle halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Afetlerin geçici değil, kalıcı bir tehdit olduğunu unutmadan, yangınlara karşı etkili önlemler almamız elzemdir. Çünkü yangında sadece ormanlarımız zarar görmedi, aynı zamanda flora, yaban hayatı, su kaynakları, toprak, iklim, rekreatif amaçlarla insanların yararlandığı alanlar ve ormanların yanındaki yerleşim birimleri de zarar gördü” dedi.‘Bu sadece Türkiye’nin değil, bölgemizin sorunu, Akdeniz Çanağı’nda yer alan ülkelerle işbirliğimizi artırmamız gerektiğini düşünüyoruz’Mücadeledeki en büyük eksikliğin yangın söndürme uçaklarının yetersizliği olduğuna dikkat çeken Aras “Bizler bireysel, toplumsal farkındalığımızı arttırmak durumundayız. Doğrudan veya dolaylı yollarla çıkan yangınları en aza indirerek bu konudaki başarımızı ortaya koymalıyız. Burada en önemli sorun yangın söndürme uçaklarının yetersizliğiydi. Bundan sonrası için bu tür durumlarda havadan müdahalenin önemini bir kez daha vurgulayarak; orman yangınlarına yönelik yapılan maddi ve teknolojik tüm yatırımlara rağmen; orman yangınlarının en önemli nedeni orman yangınlarının idaresinde uygulanan yanlış politikalar olduğunu belirtmeliyim” dedi ve ekledi:

