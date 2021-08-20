https://tr.sputniknews.com/20210820/caldigi-bisikleti-geri-getirdi-1048177760.html

Çaldığı bisikleti geri getirdi

Çaldığı bisikleti geri getirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi evin bahçesinden çaldığı bisikleti geri getirerek sokağa bıraktı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T02:35+0300

2021-08-20T02:35+0300

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türkiye

mersin

bisiklet

hırsızlık

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Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Humus'a ait eve sabaha doğru gelen hırsız, bahçedeki bisikleti çaldı. Olay anı ise evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği görüntülerde hırsızlık şüphelisinin önce evin giriş kapısını kontrol ettiği, daha sonra kapalı olan bahçe kapısının yan tarafında bulunan duvardan atlayarak eve girdiği, bir süre gezindikten sonra bahçede duran bisikleti parmak izi çıkmaması için bir giysi ile omzuna yükleyerek çaldığı ve bisiklete binerek gözden kaybolduğu görüldü. Polise şikayette bulunan aileye sevindirici haber ise bir gün sonra geldi. Şüpheli, çaldığı bisikleti kimse görmeden evin sokağına bırakarak gözlerden kaybolurken, gelişi de yine evin güvenlik kamerasına takıldı. Polis, kameraya eşkali takılan şüpheliyi arıyor.

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mersin, bisiklet, hırsızlık