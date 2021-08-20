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Çaldığı bisikleti geri getirdi
Çaldığı bisikleti geri getirdi
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi evin bahçesinden çaldığı bisikleti geri getirerek sokağa bıraktı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T02:35+0300
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türkiye
mersin
bisiklet
hırsızlık
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Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Humus'a ait eve sabaha doğru gelen hırsız, bahçedeki bisikleti çaldı. Olay anı ise evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği görüntülerde hırsızlık şüphelisinin önce evin giriş kapısını kontrol ettiği, daha sonra kapalı olan bahçe kapısının yan tarafında bulunan duvardan atlayarak eve girdiği, bir süre gezindikten sonra bahçede duran bisikleti parmak izi çıkmaması için bir giysi ile omzuna yükleyerek çaldığı ve bisiklete binerek gözden kaybolduğu görüldü. Polise şikayette bulunan aileye sevindirici haber ise bir gün sonra geldi. Şüpheli, çaldığı bisikleti kimse görmeden evin sokağına bırakarak gözlerden kaybolurken, gelişi de yine evin güvenlik kamerasına takıldı. Polis, kameraya eşkali takılan şüpheliyi arıyor.
türkiye
mersin
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mersin, bisiklet, hırsızlık

Çaldığı bisikleti geri getirdi

02:35 20.08.2021
© İHA / ERSOY YALÇINMersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi evin bahçesinden çaldığı bisikleti geri getirerek sokağa bıraktı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi evin bahçesinden çaldığı bisikleti geri getirerek sokağa bıraktı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© İHA / ERSOY YALÇIN
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi evin bahçesinden çaldığı bisikleti geri getirerek sokağa bıraktı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Humus'a ait eve sabaha doğru gelen hırsız, bahçedeki bisikleti çaldı.
Olay anı ise evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameranın kaydettiği görüntülerde hırsızlık şüphelisinin önce evin giriş kapısını kontrol ettiği, daha sonra kapalı olan bahçe kapısının yan tarafında bulunan duvardan atlayarak eve girdiği, bir süre gezindikten sonra bahçede duran bisikleti parmak izi çıkmaması için bir giysi ile omzuna yükleyerek çaldığı ve bisiklete binerek gözden kaybolduğu görüldü.
Polise şikayette bulunan aileye sevindirici haber ise bir gün sonra geldi. Şüpheli, çaldığı bisikleti kimse görmeden evin sokağına bırakarak gözlerden kaybolurken, gelişi de yine evin güvenlik kamerasına takıldı. Polis, kameraya eşkali takılan şüpheliyi arıyor.
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