https://tr.sputniknews.com/20210820/chpli-agbaba-kizlarimiz-ganimet-diye-talibana-ikram-edilmiyorsa-bunu-cumhuriyetimize-borcluyuz-1048198833.html

CHP'li Ağbaba: Kızlarımız ganimet diye Taliban'a ikram edilmiyorsa bunu cumhuriyetimize borçluyuz

CHP'li Ağbaba: Kızlarımız ganimet diye Taliban'a ikram edilmiyorsa bunu cumhuriyetimize borçluyuz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle ilgili, "Kızlarımız ganimet diye Taliban militanlarına ikram... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T19:18+0300

2021-08-20T19:18+0300

2021-08-20T19:22+0300

politika

afganistan

taliban

veli ağbaba

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Burhaniye Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.CHP'li Ağbaba, “Bizim yakınlık kuracağımız, ‘aynıyız’ diyeceğimiz birisi varsa, bu topraklarda yetişmiş insanlardır. Taliban değildir. Selefiler hiç değildir. Müslüman ülkelere bakın. Bir de Türkiye’ye bakın. Hepsinde kan ve gözyaşı var. Türkiye niye farklı? Türkiye, laik, demokratik bir cumhuriyet. Türkiye’de kadının araba kullanması tartışılmıyorsa, radyo yasaklanmıyorsa, kadın erkek eşitse bunu, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz" ifadelerini kullandı.Ağbaba sözlerinin devamında şunları kaydetti:"Bizim yakınlık kuracağımız, ‘aynıyız’ diyeceğimiz birisi varsa bu topraklarda yetişmiş insanlardır. Taliban değildir" diyen Ağbaba, "Selefiler hiç değildir. Müslüman ülkelere bakın. Bir de Türkiye’ye bakın. Hepsinde kan ve gözyaşı var. Türkiye niye farklı? Türkiye, laik, demokratik bir cumhuriyet. Türkiye’de bugün Afganistan’daki gibi 15 yaşından büyük kızlarımız ganimet diye Taliban militanlarına ikram edilmiyorsa, Suriye’deki gibi 10-11 yaşlarında kızlar kafesler içinde köle pazarında satılmıyorsa, insanlar mezhebinden dolayı kesilmiyorsa bunu laikliğimize, demokrasimize, cumhuriyetimize borçluyuz" şeklinde konuştu.

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afganistan, taliban, veli ağbaba