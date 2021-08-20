https://tr.sputniknews.com/20210820/chpli-agbaba-kizlarimiz-ganimet-diye-talibana-ikram-edilmiyorsa-bunu-cumhuriyetimize-borcluyuz-1048198833.html
CHP'li Ağbaba: Kızlarımız ganimet diye Taliban'a ikram edilmiyorsa bunu cumhuriyetimize borçluyuz
CHP'li Ağbaba: Kızlarımız ganimet diye Taliban'a ikram edilmiyorsa bunu cumhuriyetimize borçluyuz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle ilgili, "Kızlarımız ganimet diye Taliban militanlarına ikram... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T19:18+0300
2021-08-20T19:18+0300
2021-08-20T19:22+0300
politika
afganistan
taliban
veli ağbaba
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Burhaniye Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.CHP'li Ağbaba, “Bizim yakınlık kuracağımız, ‘aynıyız’ diyeceğimiz birisi varsa, bu topraklarda yetişmiş insanlardır. Taliban değildir. Selefiler hiç değildir. Müslüman ülkelere bakın. Bir de Türkiye’ye bakın. Hepsinde kan ve gözyaşı var. Türkiye niye farklı? Türkiye, laik, demokratik bir cumhuriyet. Türkiye’de kadının araba kullanması tartışılmıyorsa, radyo yasaklanmıyorsa, kadın erkek eşitse bunu, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz" ifadelerini kullandı.Ağbaba sözlerinin devamında şunları kaydetti:"Bizim yakınlık kuracağımız, ‘aynıyız’ diyeceğimiz birisi varsa bu topraklarda yetişmiş insanlardır. Taliban değildir" diyen Ağbaba, "Selefiler hiç değildir. Müslüman ülkelere bakın. Bir de Türkiye’ye bakın. Hepsinde kan ve gözyaşı var. Türkiye niye farklı? Türkiye, laik, demokratik bir cumhuriyet. Türkiye’de bugün Afganistan’daki gibi 15 yaşından büyük kızlarımız ganimet diye Taliban militanlarına ikram edilmiyorsa, Suriye’deki gibi 10-11 yaşlarında kızlar kafesler içinde köle pazarında satılmıyorsa, insanlar mezhebinden dolayı kesilmiyorsa bunu laikliğimize, demokrasimize, cumhuriyetimize borçluyuz" şeklinde konuştu.
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CHP'li Ağbaba: Kızlarımız ganimet diye Taliban'a ikram edilmiyorsa bunu cumhuriyetimize borçluyuz
19:18 20.08.2021 (güncellendi: 19:22 20.08.2021)
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle ilgili, "Kızlarımız ganimet diye Taliban militanlarına ikram edilmiyorsa bunu cumhuriyetimize borçluyuz" düşüncesini dile getirdi.
Burhaniye Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinden sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
CHP'li Ağbaba, “Bizim yakınlık kuracağımız, ‘aynıyız’ diyeceğimiz birisi varsa, bu topraklarda yetişmiş insanlardır. Taliban değildir. Selefiler hiç değildir. Müslüman ülkelere bakın. Bir de Türkiye’ye bakın. Hepsinde kan ve gözyaşı var. Türkiye niye farklı? Türkiye, laik, demokratik bir cumhuriyet. Türkiye’de kadının araba kullanması tartışılmıyorsa, radyo yasaklanmıyorsa, kadın erkek eşitse bunu, bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz" ifadelerini kullandı.
Ağbaba sözlerinin devamında şunları kaydetti:
Afganistan’da yaşananlar tüm dünyaya ve Türkiye’ye gösterdi ki bizim, sıkıca bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine hep beraber, sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Atatürk’ün yolunda ilerlememiz gerekiyor. Bu yol, çağdaşlık, cumhuriyet, laiklik, kadın erkek eşitliğidir. Bizi Müslüman ülkelerden farklı kılan özelliklerimiz bunlar. Bizi farklı yapan bir diğer değer ise Anadolu topraklarında yetişen değerler. 13., 14. yüzyılda dünya birbirini keserken Anadolu’da yeşeren değerler bu topraklara barışı, hoşgörüyü, kardeşliği getirdi. Hiç uzakta aramaya gerek yok. ‘Ne olursan ol yine de gel’ diyen Hz. Mevlanaları bu topraklar yetiştirmiş. Dünya birbirini kırarken bir elinde ceylanı, bir elinde aslanı, barış içinde yaşatan Hacı Bektaşi Velileri bu topraklar yetiştirmiş. ‘72 millet birdir’ diyen Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, ‘yârin yanağından gayri her şeyde ortaklık’ diyen Şeyh Bedrettinler, Ahmet Yesevileri bu topraklar yetiştirdi.
"Bizim yakınlık kuracağımız, ‘aynıyız’ diyeceğimiz birisi varsa bu topraklarda yetişmiş insanlardır. Taliban değildir" diyen Ağbaba, "Selefiler hiç değildir. Müslüman ülkelere bakın. Bir de Türkiye’ye bakın. Hepsinde kan ve gözyaşı var. Türkiye niye farklı? Türkiye, laik, demokratik bir cumhuriyet. Türkiye’de bugün Afganistan’daki gibi 15 yaşından büyük kızlarımız ganimet diye Taliban militanlarına ikram edilmiyorsa, Suriye’deki gibi 10-11 yaşlarında kızlar kafesler içinde köle pazarında satılmıyorsa, insanlar mezhebinden dolayı kesilmiyorsa bunu laikliğimize, demokrasimize, cumhuriyetimize borçluyuz" şeklinde konuştu.