https://tr.sputniknews.com/20210820/cin-merkez-bankasi-politika-faizini-degistirmedi-1048180462.html

Çin Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Çin Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3.85 düzeyinde tuttu. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T08:35+0300

2021-08-20T08:35+0300

2021-08-20T08:35+0300

ekonomi

çin

faiz

çin merkez bankası (pboc)

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Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,85 ve 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,65 düzeyinde bıraktı.Beklentiler doğrultusunda açıklanan karar ile PBoC, üst üste 16'ncı ayda da politika faizini değiştirmemiş oldu.Piyasada bankanın 2021 sonuna kadar politika faizini değiştirmemesi beklenirken, yetkililerin salgın sonrası ekonomik toparlanmanın baskılanmasına yol açabilecek herhangi bir faiz oranı aksiyonundan kaçındığı, ekonomiyi altyapı yatırımlarıyla desteklediği belirtiliyor.Buna karşın, yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs vaka sayıları karşısında, bankanın ekonomik toparlanmayı desteklemek için daha fazlasını yapmak zorunda kalabileceğine dair görüşler de bulunuyor.Karar sonrası dolar/yuan paritesi, yükselişini 2'nci işlem gününe taşıyarak 6,5048 ile 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

https://tr.sputniknews.com/20210531/yuanin-yukselisine-mudahale-eden-cin-merkez-bankasindan-14-yil-sonra-ilkyabanci-para-zorunlu-1044626620.html

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çin, faiz, çin merkez bankası (pboc)