https://tr.sputniknews.com/20210820/cinli-astronotlar-uzay-istasyonunda-ikinci-yuruyusu-yapti-1048195653.html

Çinli astronotlar uzay istasyonunda ikinci yürüyüşü yaptı

Çinli astronotlar uzay istasyonunda ikinci yürüyüşü yaptı

Çin'in yörüngede kurmakta olduğu uzay istasyonunda görev yapan astronotların ikinci uzay yürüyüşünü gerçekleştirdiği bildirildi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T16:38+0300

2021-08-20T16:38+0300

2021-08-20T16:45+0300

yaşam

çin

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uzay istasyonu

uzay yürüyüşü

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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, astronotlar Nie Haişıng ve Liu Boming, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tienhı'dan çıkarak istasyonun robotik koluna ayak dayanakları ve araç-dışı çalışma platformunu monte etti.Astronot Liu, daha önce ekibin diğer üyesi Tang Hongbo ile 4 Temmuz'da robotik kolu monte etmek için ilk kez çekirdek modülün dışına çıkmıştı.3 kişilik astronot ekibi, uzay istasyonuna 3 aylık bir görev kapsamında 17 Haziran'da ulaşmıştı.Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök Gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.Çekirdek modüle ek olarak 'Vıntien' (Gökleri Aramak) ve 'Mıngtien' (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda 'Şüntien' (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.'Tiengong' (Göksel Saray) adı verilen istasyonun, 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.

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çin, astronot, uzay istasyonu, uzay yürüyüşü