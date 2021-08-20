https://tr.sputniknews.com/20210820/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1048200076.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T20:38+0300

2021-08-20T20:38+0300

2021-08-20T21:21+0300

dünya

türkiye

yunanistan

telefon görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044731694_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_f1d1cef6a39272982249d3963bca7a67.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde, göç konusunda iş birliğinin, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, yunanistan, telefon görüşmesi