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https://tr.sputniknews.com/20210820/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1048200076.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T20:38+0300
2021-08-20T20:38+0300
2021-08-20T21:21+0300
dünya
türkiye
yunanistan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde, göç konusunda iş birliğinin, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.
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türkiye, yunanistan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi 20:38 20.08.2021 (güncellendi: 21:21 20.08.2021) Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde, göç konusunda iş birliğinin, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.