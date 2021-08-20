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https://tr.sputniknews.com/20210820/devlet-denetleme-kurulunun-yetkileri-genisletildi-1048180146.html
Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri genişletildi
Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri genişletildi
Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T07:03+0300
2021-08-20T07:02+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
resmi gazete
devlet denetleme kurulu (ddk)
yetki
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek. Bu kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisine sahip olacak olan Devlet Denetleme Kurulu'nun grup başkanı ve denetçileri, denetim görevi gereğince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olacak.
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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, devlet denetleme kurulu (ddk), yetki

Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri genişletildi

07:03 20.08.2021
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
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Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek.
Bu kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisine sahip olacak olan Devlet Denetleme Kurulu'nun grup başkanı ve denetçileri, denetim görevi gereğince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olacak.
Resmi Gazete- Cumhurbaşkanlığı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
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