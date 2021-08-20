https://tr.sputniknews.com/20210820/devlet-denetleme-kurulunun-yetkileri-genisletildi-1048180146.html

Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri genişletildi

Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri genişletildi

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T07:03+0300

2021-08-20T07:03+0300

2021-08-20T07:02+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

resmi gazete

devlet denetleme kurulu (ddk)

yetki

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek. Bu kurum ve kuruluşlar ile ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yetkisine sahip olacak olan Devlet Denetleme Kurulu'nun grup başkanı ve denetçileri, denetim görevi gereğince, denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz olacak.

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recep tayyip erdoğan, resmi gazete, devlet denetleme kurulu (ddk), yetki