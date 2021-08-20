https://tr.sputniknews.com/20210820/disisleri-bakan-yardimcisi-kiran-uzay-caginin-gerisinde-kalmamiz-dusunulemez-1048177482.html

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Uzay çağının gerisinde kalmamız düşünülemez

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Uzay çağının gerisinde kalmamız düşünülemez

Aksaray Valiliği ve KOP Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Astronomi ve Uzay Kampına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Uzay çağının... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T02:18+0300

2021-08-20T02:18+0300

2021-08-20T02:18+0300

türkiye

türkiye'nin uzay çalışmaları

dışişleri bakanlığı

yavuz selim kıran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048177457_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_ac35db1b66bc9778f3be554550d25f71.jpg

Aksaray Valiliği öncülüğünde Hasandağı Mesire Alanında KOP Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Astronomi ve Uzay Kampına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinden gelen 120 genç ile bir araya geldi. Uzay bilimi ve dış politikadaki önemi hakkında gençlerle sohbet eden Bakan Yardımcısı Kıran gençlere nasihatlerde bulunarak, “Türkiye olarak, tarihten aldığımız bu mirası hak ettiği yere taşıma konusunda da arzu ettiğimiz noktalara ulaşırız” diyerek gençlere güvendiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı Kıran gençlerle kamp semineri yaparak soruları da cevaplandırdı. Uzay bilimin dış politikadaki önemini soran gençler Bakan Yardımcısı Kıran’dan, “Uzay çağının gerisinde kalmamız elbette düşünülemez” cevabını alınca dış politika hakkında notlar aldı. Dışişleri Bakan Yardımcı Yavuz Selim Kıran, “Dünyadaki uzay çalışmalarını yönlendirmek ki, artık 21.yüzyılda değişimi anlamak, değişimi idrak etmek elbette çok önemlidir” diyerek yaptığı açıklamada, “Uzay çalışmalarında teknolojik dönüşümü de tetikleyen projelerin, çalışmaların hız kazandığı bir dönemde değişimi anlamak, idrak etmek yetmiyor. Değişimi yönetme idaresine de sahip olmak gerekiyor. İşte bu iradeyi biz ne kadar gök biliminde, astronomide, uzay çalışmalarında ülkemize katkı olarak sunarsak işte o zaman hem Türkiye gençliği olarak hem de Türkiye olarak, tarihten aldığımız bu mirası hak ettiği yere taşıma konusunda da arzu ettiğimiz noktalara ulaşırız” dedi.Geçmişte Türk medeniyetlerinin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden örnek vererek uzay çağının gerisinde kalınmayacağını vurgulayan Bakan Yardımcısı Kıran, “Bizim sahip olduğumuz medeniyet bünyesinde İbn-i Sinaları, El Ferganileri, El Sufileri, El Cezirileri, Taküyiddinleri bunları bünyesinden çıkarmış bir medeniyettir. 10. yüzyıllardan gözlem evleri kuran bir medeniyetin varisleri olarak bugün uzay çağının gerisinde kalmamız elbette düşünülemez” diye konuştu. Bakan Yardımcısı Kıran kamp seminerinin ardından AFAD ve UMKE görevlileri ile kamp ateşini yakarak gençlerin gecenin başlangıcını yaptı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye'nin uzay çalışmaları, dışişleri bakanlığı, yavuz selim kıran