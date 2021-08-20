https://tr.sputniknews.com/20210820/dunya-gida-programi-14-milyon-afgan-aclikla-bogusuyor-1048177986.html

Dünya Gıda Programı: 14 milyon Afgan açlıkla boğuşuyor

Dünya Gıda Programı: 14 milyon Afgan açlıkla boğuşuyor

Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Afganistan temsilcisi, Afganistan’ın Taliban kontrolüne girmesinden sonra ülkede insani kriz ortaya çıkmakta olduğu, 14 milyon... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T02:54+0300

2021-08-20T02:54+0300

2021-08-20T02:54+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

bm dünya gıda programı (wfp)

kovid-19

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WFP Afganistan temsilcisi Mary Ellen McGroarty, Afganistan’daki mevcut çatışmalar, üç yıl içinde ülkede ikinci kez yaşanan ciddi kuraklık ve Kovid-19 salgınının ülkeyi bir felakete sürüklediğini söyledi.McGroarty ayrıca, WFP’nun geçen mayıs ayında 4 milyon Afgana yardım sağladığını ve önümüzdeki birkaç ayda bu sayıyı 9 milyona çıkarmayı planladığını, ancak bu konuda 'hâlâ birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını' dile getirdi.Çatışmalara son verilmesi gerektiğini söyleyen McGroarty, kış öncesi ve yollar kapanmadan önce Afganistan’ın ciddi afet bölgelerine gıda tedariki yapılması için 200 milyon dolar bağış yapılması çağrısında bulundu.

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afganistan, taliban, bm dünya gıda programı (wfp), kovid-19