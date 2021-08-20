https://tr.sputniknews.com/20210820/dunya-gida-programi-14-milyon-afgan-aclikla-bogusuyor-1048177986.html
Dünya Gıda Programı: 14 milyon Afgan açlıkla boğuşuyor
Dünya Gıda Programı: 14 milyon Afgan açlıkla boğuşuyor
Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Afganistan temsilcisi, Afganistan’ın Taliban kontrolüne girmesinden sonra ülkede insani kriz ortaya çıkmakta olduğu, 14 milyon... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T02:54+0300
2021-08-20T02:54+0300
2021-08-20T02:54+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
bm dünya gıda programı (wfp)
kovid-19
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WFP Afganistan temsilcisi Mary Ellen McGroarty, Afganistan’daki mevcut çatışmalar, üç yıl içinde ülkede ikinci kez yaşanan ciddi kuraklık ve Kovid-19 salgınının ülkeyi bir felakete sürüklediğini söyledi.McGroarty ayrıca, WFP’nun geçen mayıs ayında 4 milyon Afgana yardım sağladığını ve önümüzdeki birkaç ayda bu sayıyı 9 milyona çıkarmayı planladığını, ancak bu konuda 'hâlâ birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını' dile getirdi.Çatışmalara son verilmesi gerektiğini söyleyen McGroarty, kış öncesi ve yollar kapanmadan önce Afganistan’ın ciddi afet bölgelerine gıda tedariki yapılması için 200 milyon dolar bağış yapılması çağrısında bulundu.
afganistan
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afganistan, taliban, bm dünya gıda programı (wfp), kovid-19
Dünya Gıda Programı: 14 milyon Afgan açlıkla boğuşuyor
Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Afganistan temsilcisi, Afganistan’ın Taliban kontrolüne girmesinden sonra ülkede insani kriz ortaya çıkmakta olduğu, 14 milyon Afganlının açlıkla karşı karşıya bulunacağı konusunda uyardı.
WFP Afganistan temsilcisi Mary Ellen McGroarty, Afganistan
’daki mevcut çatışmalar
, üç yıl içinde ülkede ikinci kez yaşanan ciddi kuraklık ve Kovid-19 salgınının ülkeyi bir felakete sürüklediğini söyledi.
McGroarty ayrıca, WFP’nun geçen mayıs ayında 4 milyon Afgana yardım sağladığını ve önümüzdeki birkaç ayda bu sayıyı 9 milyona çıkarmayı planladığını, ancak bu konuda 'hâlâ birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını' dile getirdi.
Çatışmalara son verilmesi gerektiğini söyleyen McGroarty, kış öncesi ve yollar kapanmadan önce Afganistan’ın ciddi afet bölgelerine gıda tedariki yapılması için 200 milyon dolar bağış yapılması çağrısında bulundu.