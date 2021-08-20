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Erzurum Valisi'nden esnafa uyarı: Çift doz aşı yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez
Erzurum Valisi'nden esnafa uyarı: Çift doz aşı yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez
Erzurum Valisi Okay Memiş, esnafa aşı yaptırmaları konusunda uyarıda bulunarak, "Çift doz aşısını yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez" dedi... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T11:20+0300
2021-08-20T11:20+0300
koronavirüs
erzurum
okay memiş
bb erzurumspor
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
ömer düzgün
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Erzurum, Kovid-19 aşı oranlarında yer aldığı turuncu kategoriden yüzde 65 oranına ulaşarak sarı kategoriye geçti. Erzurum Valisi Okay Memiş, Valilikte düzenlenen toplantıda esnafa ilginç bir uyarıda bulunarak çift doz aşı yapılmayan çalışanın lokantada kendisine hizmet edemeyeceğini söyledi. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün de toplantıda çift doz aşı yapılmayanların stada girişlerine izin verilmeyeceğini ifade etti.Vali Memiş, “Bütün Erzurum’a teşekkür etmek isterim. Aşılamada sarı kategoriye geçtik. Yüzde 65 birinci doz aşılamayı yaparak sarı kategoriye geçtik. Bu yeterli değil tabi en kısa sürede de mavi kategoriye geçmemiz lazım. 50 yaş üzerinde ki aşılama durumumuz iyi ama biraz daha gençlere gelince aşılarda bir defans görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız kapı kapı geziyorlar. Bazı zamanlar nezaketsiz davranışlara da maruz kalıyorlar. Buna rağmen hiç bıkmadan kapı kapı geziyorlar” diye konuştu.‘Hastaların yüzde 98'i aşılanmamış’Erzurum’da günlük vaka sayısı çok arttığını ifade eden Vali Memiş, “Geçen seneki sayılara yaklaştık. Hastanemizde 300’ün üzerinde yatan hastamız var. Yatan hastalarımızın yüzde 98’i aşılanmamış ya da iki doz aşısını yaptırmamış kardeşlerimiz var. Genci yaşlısı yok, 27 yaşında sağlık çalışanı entübe oldu. Rus ruleti oynamayın, insan hayatı ile Rus ruleti oynar mı? İnsan hayatı ile kumar oynar mı? Aşı yaptırmamak, hayatınızla kumar oynamaktır. Okullar açılıyor. Hiçbir öğretmen kardeşimizin aşı olmadan okula girmesini beklemiyoruz. Aşı olduktan sonra çocuklara eğitim vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.'İş yerleri kapılarına assın ‘Bu iş yerinde herkes aşı olmuştur’ diye'Aşı yaptırmaları konusunda esnafı uyaran Vali Memiş, “Çift doz aşı yaptırmamış hiç kimse bana servis yapamaz, lokantaya da gitmem. İş yerleri kapılarına assın ‘Bu iş yerinde herkes aşı olmuştur’ diye. Kapıya kağıda yazıp assınlar. Bu bir güvenlik durumudur. Artık bu virüse dünyada yaşayan 8 milyarın hepsi maruz kalacak. Ya aşıyla maruz kalacaksınız ya da doğrudan virüse maruz kalacaksınız” açıklamalarında bulundu.Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, “Ben iki gün önce tek doz aşımı vuruldum. Sebebi Kovid oldum. İzmir Menemen’de maça girmekte bir başkan olarak zorlandım. Maça almıyorlar. Çift doz aşı yapılmayan ya da PCR testi yaptırmayanlar maça giremiyor” ifadelerine yer verdi.
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erzurum, okay memiş, bb erzurumspor, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı, ömer düzgün

Erzurum Valisi'nden esnafa uyarı: Çift doz aşı yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez

11:20 20.08.2021
© İHA / ÖZGE BOZOErzurum Valisi Okay Memiş
Erzurum Valisi Okay Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© İHA / ÖZGE BOZO
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Erzurum Valisi Okay Memiş, esnafa aşı yaptırmaları konusunda uyarıda bulunarak, "Çift doz aşısını yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez" dedi. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün de çift doz aşı yapılmayanların stada girişlerine izin verilmeyeceğini ifade etti.
Erzurum, Kovid-19 aşı oranlarında yer aldığı turuncu kategoriden yüzde 65 oranına ulaşarak sarı kategoriye geçti.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Valilikte düzenlenen toplantıda esnafa ilginç bir uyarıda bulunarak çift doz aşı yapılmayan çalışanın lokantada kendisine hizmet edemeyeceğini söyledi.
Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün de toplantıda çift doz aşı yapılmayanların stada girişlerine izin verilmeyeceğini ifade etti.
Vali Memiş, “Bütün Erzurum’a teşekkür etmek isterim. Aşılamada sarı kategoriye geçtik. Yüzde 65 birinci doz aşılamayı yaparak sarı kategoriye geçtik. Bu yeterli değil tabi en kısa sürede de mavi kategoriye geçmemiz lazım. 50 yaş üzerinde ki aşılama durumumuz iyi ama biraz daha gençlere gelince aşılarda bir defans görüyoruz. Sağlık çalışanlarımız kapı kapı geziyorlar. Bazı zamanlar nezaketsiz davranışlara da maruz kalıyorlar. Buna rağmen hiç bıkmadan kapı kapı geziyorlar” diye konuştu.

‘Hastaların yüzde 98'i aşılanmamış’

Erzurum’da günlük vaka sayısı çok arttığını ifade eden Vali Memiş, “Geçen seneki sayılara yaklaştık. Hastanemizde 300’ün üzerinde yatan hastamız var. Yatan hastalarımızın yüzde 98’i aşılanmamış ya da iki doz aşısını yaptırmamış kardeşlerimiz var. Genci yaşlısı yok, 27 yaşında sağlık çalışanı entübe oldu. Rus ruleti oynamayın, insan hayatı ile Rus ruleti oynar mı? İnsan hayatı ile kumar oynar mı? Aşı yaptırmamak, hayatınızla kumar oynamaktır. Okullar açılıyor. Hiçbir öğretmen kardeşimizin aşı olmadan okula girmesini beklemiyoruz. Aşı olduktan sonra çocuklara eğitim vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

'İş yerleri kapılarına assın ‘Bu iş yerinde herkes aşı olmuştur’ diye'

Aşı yaptırmaları konusunda esnafı uyaran Vali Memiş, “Çift doz aşı yaptırmamış hiç kimse bana servis yapamaz, lokantaya da gitmem. İş yerleri kapılarına assın ‘Bu iş yerinde herkes aşı olmuştur’ diye. Kapıya kağıda yazıp assınlar. Bu bir güvenlik durumudur. Artık bu virüse dünyada yaşayan 8 milyarın hepsi maruz kalacak. Ya aşıyla maruz kalacaksınız ya da doğrudan virüse maruz kalacaksınız” açıklamalarında bulundu.
Erzurumspor Kulüp Başkanı Ömer Düzgün, “Ben iki gün önce tek doz aşımı vuruldum. Sebebi Kovid oldum. İzmir Menemen’de maça girmekte bir başkan olarak zorlandım. Maça almıyorlar. Çift doz aşı yapılmayan ya da PCR testi yaptırmayanlar maça giremiyor” ifadelerine yer verdi.
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