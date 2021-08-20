https://tr.sputniknews.com/20210820/facebook-horizon-workrooms-adli-sanal-ofis-uygulamasini-tanitti-1048178714.html

Facebook, 'Horizon Workrooms' adlı sanal ofis uygulamasını tanıttı

Facebook, 'Horizon Workrooms' adlı sanal ofis uygulamasını tanıttı

Sosyal medya şirketi Facebook, kullanıcıların sanal bir ofiste birlikte çalışmasını sağlayacak Oculus Quest 2 sanal gerçeklik başlığı uygulamasını tanıttı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T05:01+0300

2021-08-20T05:01+0300

2021-08-20T05:01+0300

yaşam

facebook

mark zuckerberg

horizon workrooms

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Facebook’un Oculus blokunda yaptığı açıklamada Mac ve Windows masaüstü uygulaması sayesinde kullanıcıların gerçek masalarını ve iş bilgisayarlarını sanal ortama taşıyabilecekleri, toplantılar sırasında not alabilecekleri, dosyalarını sanal gerçekliğe taşıyabilecekleri ve ekran paylaşımı yapabilecekleri ifade edildi.Açıklamaya göre uygulama, gelişmiş avatarlar ve diğer kullanıcıların sesini sanal odadaki yerlerine göre ayarlayan uzamsal ses teknolojisiyle sanal toplantıları gerçeğe daha yakın hale getirmeyi hedefliyor.Horizon Workrooms uygulaması, sanal gerçeklik başlığı bulunmayan kullanıcıların sanal toplantıya video konferans yoluyla katılmasına da olanak tanıyor.Facebook'un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, CBS kanalına yaptığı açıklamada, Horizon Workrooms uygulamasının kullanıcılara 'aynı odada bulunuyormuş gibi bir arada olma hissi' verdiğini söyledi.Zuckerberg, uygulamanın, ortaokul yıllarından beri yaratmak istediği, insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri, 'Metaverse' adlı 'yeni nesil internetin' bir parçası olduğunu belirtti.Zuckerberg, 'Metaverse'yi, 'cep telefonlarımızdan ya da ekranımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet' olarak tanımladı.

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facebook, mark zuckerberg, horizon workrooms