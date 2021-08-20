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Facebook, 'Horizon Workrooms' adlı sanal ofis uygulamasını tanıttı
Facebook, 'Horizon Workrooms' adlı sanal ofis uygulamasını tanıttı
Sosyal medya şirketi Facebook, kullanıcıların sanal bir ofiste birlikte çalışmasını sağlayacak Oculus Quest 2 sanal gerçeklik başlığı uygulamasını tanıttı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T05:01+0300
2021-08-20T05:01+0300
yaşam
facebook
mark zuckerberg
horizon workrooms
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Facebook’un Oculus blokunda yaptığı açıklamada Mac ve Windows masaüstü uygulaması sayesinde kullanıcıların gerçek masalarını ve iş bilgisayarlarını sanal ortama taşıyabilecekleri, toplantılar sırasında not alabilecekleri, dosyalarını sanal gerçekliğe taşıyabilecekleri ve ekran paylaşımı yapabilecekleri ifade edildi.Açıklamaya göre uygulama, gelişmiş avatarlar ve diğer kullanıcıların sesini sanal odadaki yerlerine göre ayarlayan uzamsal ses teknolojisiyle sanal toplantıları gerçeğe daha yakın hale getirmeyi hedefliyor.Horizon Workrooms uygulaması, sanal gerçeklik başlığı bulunmayan kullanıcıların sanal toplantıya video konferans yoluyla katılmasına da olanak tanıyor.Facebook'un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, CBS kanalına yaptığı açıklamada, Horizon Workrooms uygulamasının kullanıcılara 'aynı odada bulunuyormuş gibi bir arada olma hissi' verdiğini söyledi.Zuckerberg, uygulamanın, ortaokul yıllarından beri yaratmak istediği, insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri, 'Metaverse' adlı 'yeni nesil internetin' bir parçası olduğunu belirtti.Zuckerberg, 'Metaverse'yi, 'cep telefonlarımızdan ya da ekranımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet' olarak tanımladı.
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facebook, mark zuckerberg, horizon workrooms

Facebook, 'Horizon Workrooms' adlı sanal ofis uygulamasını tanıttı

05:01 20.08.2021
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - logo
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Sosyal medya şirketi Facebook, kullanıcıların sanal bir ofiste birlikte çalışmasını sağlayacak Oculus Quest 2 sanal gerçeklik başlığı uygulamasını tanıttı.
Facebook’un Oculus blokunda yaptığı açıklamada Mac ve Windows masaüstü uygulaması sayesinde kullanıcıların gerçek masalarını ve iş bilgisayarlarını sanal ortama taşıyabilecekleri, toplantılar sırasında not alabilecekleri, dosyalarını sanal gerçekliğe taşıyabilecekleri ve ekran paylaşımı yapabilecekleri ifade edildi.
Açıklamaya göre uygulama, gelişmiş avatarlar ve diğer kullanıcıların sesini sanal odadaki yerlerine göre ayarlayan uzamsal ses teknolojisiyle sanal toplantıları gerçeğe daha yakın hale getirmeyi hedefliyor.
Horizon Workrooms uygulaması, sanal gerçeklik başlığı bulunmayan kullanıcıların sanal toplantıya video konferans yoluyla katılmasına da olanak tanıyor.
Facebook'un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, CBS kanalına yaptığı açıklamada, Horizon Workrooms uygulamasının kullanıcılara 'aynı odada bulunuyormuş gibi bir arada olma hissi' verdiğini söyledi.
Zuckerberg, uygulamanın, ortaokul yıllarından beri yaratmak istediği, insanların oyun oynarken ya da araştırma yaparken birlikteymiş gibi hissedebilecekleri, 'Metaverse' adlı 'yeni nesil internetin' bir parçası olduğunu belirtti.
Zuckerberg, 'Metaverse'yi, 'cep telefonlarımızdan ya da ekranımızdan bakabileceğimiz değil, parçası olabileceğimiz, içine girebileceğimiz bir internet' olarak tanımladı.
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