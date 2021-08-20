Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210820/fatih-altayli-allah-hic-kimsenin-sonunu-dogu-perinceke-benzetmesin-1048193713.html
Fatih Altaylı: Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin
Fatih Altaylı: Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için "Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T15:44+0300
2021-08-20T15:44+0300
türkiye
afganistan
taliban
doğu perinçek
mustafa kemal atatürk
kurtuluş savaşı
fatih altaylı
habertük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103979/35/1039793579_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_c58258499d23297be82e6300e00132f9.jpg
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı" şeklindeki ifadesini eleştirdi.'Mazhar Osman' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin" diye başlayan Altaylı, devamında "PKK destekçiliği ve Abdullah Öcalan yancılığından, Talibancılığa savrulan bir çizgi kimseye nasip olmaz. En azından akıl sağlığı bir nebze yerinde olan kimseye" ifadesini kullandı.Altaylı, 'Perinçek'in Mustafa Kemal Atatürk ve Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesini Kurtuluş Savaşı ile bir tuttuğunu' savunarak "Perinçek'in kıyaslamasına bakar mısınız? Bir yanda modernleşme, çağdaşlaşma, kadın hakları konusunda Dünya’da öncü olma durumunda bir büyük lider" dedi. "Diğer tarafta Mad Max filmlerinden çıkmış gibi bir görüntü veren, kadınları saçının teli göründü diye sokaklarda katleden, kadını insandan saymayan, kendi sapık inancından olmayana yaşam hakkı vermeyen delirmiş vahşi bir katil sürüsü" diye yazan Altaylı, şunları kaydetti:"Bu ikisini bir tutan bir .... Neymiş 'ABD’ye karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş' Taliban. Ortada böyle bir mücadele falan olmadığını bile anlamayacak düzeyde bir idrak. Taliban’ı kuranın ABD olduğunu bilmeyecek bir cehalet yo da saklayacak bir yalancılık.ABD’nin ülkeden çekilirken 90 milyar dolarlık uçak, helikopter dahil silah ve mühimmatı Taliban’a bırakmasının nedene bile anlamayacak düzeyde bir algı. Atatürkçü olduğunu söyleyen Taliban’la Atatürk’ü bir tutan bir kafa.'Bu tipleri televizyonlara çıkarıp, halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum'Böyle bir 'Bir tutma'yı halkın gözünün içine baka baka söyleyen birisi için söylenecek iki şey var. Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını yitirmiş. Her iki halde de bu tipleri televizyonlara çıkarıp, halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum.Ha, bu saçmalamalar ilgi çekiyor ve izleniyor diyorsanız. O zaman Dr. Murat Erkıran’ı arayın. Size her hafta bir iki tane yollar. Belki bu kadar saçmalayamazlar ama yine de ilgi çekerler, reytingleri alt üst edebilirler. Dr. Murat Erkıran’ı tanımıyor musunuz!Aaa, hemen söyleyeyim Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi. Emin olun elinin altında kendini büyük siyasetçi zanneden kim bilir kaç kişi vardır. Ve emin olun ki onlar bu kadar tehlikeli değildir."
https://tr.sputniknews.com/20210819/dogu-perincek-afganistana-cagdaslasma-kadin-erkek-esitligi-talibandan-gelecek-1048171326.html
türkiye
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103979/35/1039793579_183:0:932:562_1920x0_80_0_0_2298f107f8608db77f5509d17edc6276.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, doğu perinçek, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı, fatih altaylı, habertük

Fatih Altaylı: Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin

15:44 20.08.2021
© AADoğu Perinçek
Doğu Perinçek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
Abone ol
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için "Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını yitirmiş" dedi. Altaylı, "Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin" görüşünü dile getirdi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı" şeklindeki ifadesini eleştirdi.
'Mazhar Osman' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin" diye başlayan Altaylı, devamında "PKK destekçiliği ve Abdullah Öcalan yancılığından, Talibancılığa savrulan bir çizgi kimseye nasip olmaz. En azından akıl sağlığı bir nebze yerinde olan kimseye" ifadesini kullandı.
Altaylı, 'Perinçek'in Mustafa Kemal Atatürk ve Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesini Kurtuluş Savaşı ile bir tuttuğunu' savunarak "Perinçek'in kıyaslamasına bakar mısınız? Bir yanda modernleşme, çağdaşlaşma, kadın hakları konusunda Dünya’da öncü olma durumunda bir büyük lider" dedi.
"Diğer tarafta Mad Max filmlerinden çıkmış gibi bir görüntü veren, kadınları saçının teli göründü diye sokaklarda katleden, kadını insandan saymayan, kendi sapık inancından olmayana yaşam hakkı vermeyen delirmiş vahşi bir katil sürüsü" diye yazan Altaylı, şunları kaydetti:
"Bu ikisini bir tutan bir .... Neymiş 'ABD’ye karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş' Taliban. Ortada böyle bir mücadele falan olmadığını bile anlamayacak düzeyde bir idrak. Taliban’ı kuranın ABD olduğunu bilmeyecek bir cehalet yo da saklayacak bir yalancılık.
ABD’nin ülkeden çekilirken 90 milyar dolarlık uçak, helikopter dahil silah ve mühimmatı Taliban’a bırakmasının nedene bile anlamayacak düzeyde bir algı. Atatürkçü olduğunu söyleyen Taliban’la Atatürk’ü bir tutan bir kafa.
Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
TÜRKİYE
Doğu Perinçek: Afganistan'a çağdaşlaşma, kadın-erkek eşitliği Taliban'dan gelecek
Dün, 21:38

'Bu tipleri televizyonlara çıkarıp, halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum'

Böyle bir 'Bir tutma'yı halkın gözünün içine baka baka söyleyen birisi için söylenecek iki şey var. Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını yitirmiş. Her iki halde de bu tipleri televizyonlara çıkarıp, halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum.
Ha, bu saçmalamalar ilgi çekiyor ve izleniyor diyorsanız. O zaman Dr. Murat Erkıran’ı arayın. Size her hafta bir iki tane yollar. Belki bu kadar saçmalayamazlar ama yine de ilgi çekerler, reytingleri alt üst edebilirler. Dr. Murat Erkıran’ı tanımıyor musunuz!
Aaa, hemen söyleyeyim Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi. Emin olun elinin altında kendini büyük siyasetçi zanneden kim bilir kaç kişi vardır. Ve emin olun ki onlar bu kadar tehlikeli değildir."
850000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce