https://tr.sputniknews.com/20210820/fatih-altayli-allah-hic-kimsenin-sonunu-dogu-perinceke-benzetmesin-1048193713.html
Fatih Altaylı: Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin
Fatih Altaylı: Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için "Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T15:44+0300
2021-08-20T15:44+0300
2021-08-20T15:44+0300
türkiye
afganistan
taliban
doğu perinçek
mustafa kemal atatürk
kurtuluş savaşı
fatih altaylı
habertük
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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı" şeklindeki ifadesini eleştirdi.'Mazhar Osman' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin" diye başlayan Altaylı, devamında "PKK destekçiliği ve Abdullah Öcalan yancılığından, Talibancılığa savrulan bir çizgi kimseye nasip olmaz. En azından akıl sağlığı bir nebze yerinde olan kimseye" ifadesini kullandı.Altaylı, 'Perinçek'in Mustafa Kemal Atatürk ve Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesini Kurtuluş Savaşı ile bir tuttuğunu' savunarak "Perinçek'in kıyaslamasına bakar mısınız? Bir yanda modernleşme, çağdaşlaşma, kadın hakları konusunda Dünya’da öncü olma durumunda bir büyük lider" dedi. "Diğer tarafta Mad Max filmlerinden çıkmış gibi bir görüntü veren, kadınları saçının teli göründü diye sokaklarda katleden, kadını insandan saymayan, kendi sapık inancından olmayana yaşam hakkı vermeyen delirmiş vahşi bir katil sürüsü" diye yazan Altaylı, şunları kaydetti:"Bu ikisini bir tutan bir .... Neymiş 'ABD’ye karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş' Taliban. Ortada böyle bir mücadele falan olmadığını bile anlamayacak düzeyde bir idrak. Taliban’ı kuranın ABD olduğunu bilmeyecek bir cehalet yo da saklayacak bir yalancılık.ABD’nin ülkeden çekilirken 90 milyar dolarlık uçak, helikopter dahil silah ve mühimmatı Taliban’a bırakmasının nedene bile anlamayacak düzeyde bir algı. Atatürkçü olduğunu söyleyen Taliban’la Atatürk’ü bir tutan bir kafa.'Bu tipleri televizyonlara çıkarıp, halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum'Böyle bir 'Bir tutma'yı halkın gözünün içine baka baka söyleyen birisi için söylenecek iki şey var. Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını yitirmiş. Her iki halde de bu tipleri televizyonlara çıkarıp, halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum.Ha, bu saçmalamalar ilgi çekiyor ve izleniyor diyorsanız. O zaman Dr. Murat Erkıran’ı arayın. Size her hafta bir iki tane yollar. Belki bu kadar saçmalayamazlar ama yine de ilgi çekerler, reytingleri alt üst edebilirler. Dr. Murat Erkıran’ı tanımıyor musunuz!Aaa, hemen söyleyeyim Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi. Emin olun elinin altında kendini büyük siyasetçi zanneden kim bilir kaç kişi vardır. Ve emin olun ki onlar bu kadar tehlikeli değildir."
https://tr.sputniknews.com/20210819/dogu-perincek-afganistana-cagdaslasma-kadin-erkek-esitligi-talibandan-gelecek-1048171326.html
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afganistan, taliban, doğu perinçek, mustafa kemal atatürk, kurtuluş savaşı, fatih altaylı, habertük
Fatih Altaylı: Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek için "Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını yitirmiş" dedi. Altaylı, "Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin" görüşünü dile getirdi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı" şeklindeki ifadesini eleştirdi.
'Mazhar Osman
' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Allah hiç kimsenin sonunu Doğu Perinçek’e benzetmesin"
diye başlayan Altaylı, devamında "PKK destekçiliği ve Abdullah Öcalan yancılığından, Talibancılığa savrulan bir çizgi kimseye nasip olmaz. En azından akıl sağlığı bir nebze yerinde olan kimseye"
ifadesini kullandı.
Altaylı, 'Perinçek'in Mustafa Kemal Atatürk ve Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesini Kurtuluş Savaşı ile bir tuttuğunu' savunarak "Perinçek'in kıyaslamasına bakar mısınız? Bir yanda modernleşme, çağdaşlaşma, kadın hakları konusunda Dünya’da öncü olma durumunda bir büyük lider" dedi.
"Diğer tarafta Mad Max filmlerinden çıkmış gibi bir görüntü veren, kadınları saçının teli göründü diye sokaklarda katleden, kadını insandan saymayan, kendi sapık inancından olmayana yaşam hakkı vermeyen delirmiş vahşi bir katil sürüsü" diye yazan Altaylı, şunları kaydetti:
"Bu ikisini bir tutan bir .... Neymiş 'ABD’ye karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş' Taliban. Ortada böyle bir mücadele falan olmadığını bile anlamayacak düzeyde bir idrak. Taliban’ı kuranın ABD olduğunu bilmeyecek bir cehalet yo da saklayacak bir yalancılık.
ABD’nin ülkeden çekilirken 90 milyar dolarlık uçak, helikopter dahil silah ve mühimmatı Taliban’a bırakmasının nedene bile anlamayacak düzeyde bir algı. Atatürkçü olduğunu söyleyen Taliban’la Atatürk’ü bir tutan bir kafa.
'Bu tipleri televizyonlara çıkarıp, halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum'
Böyle bir 'Bir tutma'yı halkın gözünün içine baka baka söyleyen birisi için söylenecek iki şey var. Ya bilmediğimiz bir takım yabancı güçler için çalışıyor. Ya da akıl sağlığını yitirmiş. Her iki halde de bu tipleri televizyonlara çıkarıp, halka hitap etmesine izin vermeyi yanlış buluyorum
.
Ha, bu saçmalamalar ilgi çekiyor ve izleniyor diyorsanız. O zaman Dr. Murat Erkıran’ı arayın. Size her hafta bir iki tane yollar. Belki bu kadar saçmalayamazlar ama yine de ilgi çekerler, reytingleri alt üst edebilirler. Dr. Murat Erkıran’ı tanımıyor musunuz!
Aaa, hemen söyleyeyim Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi. Emin olun elinin altında kendini büyük siyasetçi zanneden kim bilir kaç kişi vardır. Ve emin olun ki onlar bu kadar tehlikeli değildir."