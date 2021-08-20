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https://tr.sputniknews.com/20210820/fenerbahceli-muhammed-gumuskaya-gol-sonrasi-armayi-bulamadi-1048180249.html
Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı
Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı
Fenerbahçe-Helsinki mücadelesinde attığı golle takımını galibiyete götüren Muhammed Gümüşkaya, gol sevinci sırasında formadaki kulüp armasını bulamadı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T07:41+0300
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yaşam
fenerbahçe
helsinki
maç
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Fenerbahçe ile Helsinki, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazanarak tur öncesi avantajı kaptı. 20 yaşındaki genç futbolcunun golü sosyal medyada gündem oldu. Gol sevincinin ardından formada yer alan kulüp armasını öpmek isteyen Muhammed Gümüşkaya kısa bir süre armayı aradı ancak bulamadı. Fenerbahçe'nin yeni tanıtılan üçüncü formasında arma yerine göğüste Fenerbahçe yazısı yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210819/fenerbahce-tur-kapisini-araladi-1048174626.html
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fenerbahçe, helsinki, maç

Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı

07:41 20.08.2021
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
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Fenerbahçe-Helsinki mücadelesinde attığı golle takımını galibiyete götüren Muhammed Gümüşkaya, gol sevinci sırasında formadaki kulüp armasını bulamadı.
Fenerbahçe ile Helsinki, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazanarak tur öncesi avantajı kaptı. 20 yaşındaki genç futbolcunun golü sosyal medyada gündem oldu.
Gol sevincinin ardından formada yer alan kulüp armasını öpmek isteyen Muhammed Gümüşkaya kısa bir süre armayı aradı ancak bulamadı. Fenerbahçe'nin yeni tanıtılan üçüncü formasında arma yerine göğüste Fenerbahçe yazısı yer alıyor.
Fenerbahçe, Helsinki - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2021
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