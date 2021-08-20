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https://tr.sputniknews.com/20210820/filenin-sultanlari-2de-2-yapti-1048202354.html
'Filenin Sultanları' 2'de 2 yaptı
'Filenin Sultanları' 2'de 2 yaptı
Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, Ukrayna'yı 25-15, 25-19 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvaya 2'de 2'yle... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T23:13+0300
2021-08-20T23:13+0300
2021-08-20T23:13+0300
yaşam
voleybol
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi.Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi.Milli takım, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
voleybol, türkiye a milli kadın voleybol takımı
'Filenin Sultanları' 2'de 2 yaptı
Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, Ukrayna'yı 25-15, 25-19 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvaya 2'de 2'yle başladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, etkili servis attığı ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla etkili olan Türkiye, 25-19 galip gelerek durumu 2-0'a getirdi. Milli takım, blok sayılarıyla öne çıktığı ve başa baş mücadeleyle geçen üçüncü seti 26-24, maçı da 3-0 kazandı.