https://tr.sputniknews.com/20210820/gazeteci-andlauer-fransanin-eski-afgan-calisanlariyla-tahliye-icin-irtibata-gecmedigini-belirtti-1048198191.html

Gazeteci Andlauer, Fransa'nın eski Afgan çalışanlarıyla tahliye için irtibata geçmediğini belirtti

Gazeteci Andlauer, Fransa'nın eski Afgan çalışanlarıyla tahliye için irtibata geçmediğini belirtti

Fransız gazeteci Brice Andlauer, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının aksine önceki yıllarda Afganistan’da Fransa ordusu için çalışan Afganlarla... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T18:27+0300

2021-08-20T18:27+0300

2021-08-20T18:27+0300

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Andlauer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarına ulaştığını kaydederek, "Macron'un pazartesi akşamı yaptığı açıklamaya rağmen hiçbiri tahliye edilmemiş, hiçbiriyle irtibata dahi geçilmemiş. Evlerine kapanmış bekliyorlar." ifadelerini kullandı.Kabil'deki havalimanı ve Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'ne ulaşımın kalabalık ve Taliban kontrol noktaları nedeniyle kaotik durumda olduğuna dikkati çeken Andlauer, Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneği'nin, koruma talep eden eski Afgan çalışanların listesini Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'ne ilettiğini bildirdi.Gazeteci Andlauer, "Ancak Savunma Bakanlığı, süreci bloke ediyor gibi görünüyor." yorumunu yaptı.Savunma Bakanı Florence Parly'nin 10 kadar Afgan çalışandan söz ettiğini belirten Brice Andlauer, "70'ten fazla koruma talep eden var, umarız tarih bu defa tekerrür etmez." ifadelerine yer verdi.Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneği Başkanı Adel Abdul Raziq da Fransız medyasına Fransa'nın Taliban’ın kontrolünü ele aldığı Afganistan’da Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarını yüzüstü bıraktığı açıklamasını yapmıştı.Bu durumdaki 80'e yakın kişinin vize beklediğini belirten Raziq, Fransız devletine vize bekleyen eski Afgan çalışanları için devreye girme çağrısında bulunmuştu.

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fransa, afganistan, taliban, gazeteci, brice andlauer,