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Gazeteci Andlauer, Fransa'nın eski Afgan çalışanlarıyla tahliye için irtibata geçmediğini belirtti
Gazeteci Andlauer, Fransa'nın eski Afgan çalışanlarıyla tahliye için irtibata geçmediğini belirtti
Fransız gazeteci Brice Andlauer, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının aksine önceki yıllarda Afganistan’da Fransa ordusu için çalışan Afganlarla... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T18:27+0300
2021-08-20T18:27+0300
dünya
fransa
afganistan
taliban
gazeteci
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Andlauer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarına ulaştığını kaydederek, "Macron'un pazartesi akşamı yaptığı açıklamaya rağmen hiçbiri tahliye edilmemiş, hiçbiriyle irtibata dahi geçilmemiş. Evlerine kapanmış bekliyorlar." ifadelerini kullandı.Kabil'deki havalimanı ve Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'ne ulaşımın kalabalık ve Taliban kontrol noktaları nedeniyle kaotik durumda olduğuna dikkati çeken Andlauer, Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneği'nin, koruma talep eden eski Afgan çalışanların listesini Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'ne ilettiğini bildirdi.Gazeteci Andlauer, "Ancak Savunma Bakanlığı, süreci bloke ediyor gibi görünüyor." yorumunu yaptı.Savunma Bakanı Florence Parly'nin 10 kadar Afgan çalışandan söz ettiğini belirten Brice Andlauer, "70'ten fazla koruma talep eden var, umarız tarih bu defa tekerrür etmez." ifadelerine yer verdi.Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneği Başkanı Adel Abdul Raziq da Fransız medyasına Fransa'nın Taliban’ın kontrolünü ele aldığı Afganistan’da Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarını yüzüstü bıraktığı açıklamasını yapmıştı.Bu durumdaki 80'e yakın kişinin vize beklediğini belirten Raziq, Fransız devletine vize bekleyen eski Afgan çalışanları için devreye girme çağrısında bulunmuştu.
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fransa, afganistan, taliban, gazeteci, brice andlauer,

Gazeteci Andlauer, Fransa'nın eski Afgan çalışanlarıyla tahliye için irtibata geçmediğini belirtti

18:27 20.08.2021
© AP PhotoAfganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum
Afganistan'da Taliban dönemi | Örgütün basın sorumlusu: Yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AP Photo
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Fransız gazeteci Brice Andlauer, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının aksine önceki yıllarda Afganistan’da Fransa ordusu için çalışan Afganlarla tahliye için iletişime bile geçilmediğini belirtti.
Andlauer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarına ulaştığını kaydederek, "Macron'un pazartesi akşamı yaptığı açıklamaya rağmen hiçbiri tahliye edilmemiş, hiçbiriyle irtibata dahi geçilmemiş. Evlerine kapanmış bekliyorlar." ifadelerini kullandı.
Kabil'deki havalimanı ve Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'ne ulaşımın kalabalık ve Taliban kontrol noktaları nedeniyle kaotik durumda olduğuna dikkati çeken Andlauer, Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneği'nin, koruma talep eden eski Afgan çalışanların listesini Fransa'nın Kabil Büyükelçiliği'ne ilettiğini bildirdi.
Gazeteci Andlauer, "Ancak Savunma Bakanlığı, süreci bloke ediyor gibi görünüyor." yorumunu yaptı.
Savunma Bakanı Florence Parly'nin 10 kadar Afgan çalışandan söz ettiğini belirten Brice Andlauer, "70'ten fazla koruma talep eden var, umarız tarih bu defa tekerrür etmez." ifadelerine yer verdi.
Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneği Başkanı Adel Abdul Raziq da Fransız medyasına Fransa'nın Taliban’ın kontrolünü ele aldığı Afganistan’da Fransız ordusunun eski Afgan çalışanlarını yüzüstü bıraktığı açıklamasını yapmıştı.
Bu durumdaki 80'e yakın kişinin vize beklediğini belirten Raziq, Fransız devletine vize bekleyen eski Afgan çalışanları için devreye girme çağrısında bulunmuştu.
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