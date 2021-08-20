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Hadi Özışık: Süleyman Özışık mesleğini bıraktı
Hadi Özışık: Süleyman Özışık mesleğini bıraktı
Hadi Özışık, Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisi arasında arabuluculuk yaptığını iddia ettiği Süleyman Özışık’ın mesleğini bıraktığını... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T18:52+0300
2021-08-20T18:53+0300
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süleyman özışık
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İnternethaber haber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın nerede olduğuna dair açıklama yaptı.Medyatava'nın aktardığı haberde, uzun zamandır ekranlara çıkmayan Süleyman Özışık hakkında kendisine sık sık "Süleyman Özışık nerede?" sorusunun yöneltildiğini belirten Hadi Özışık, "Hep bana soruyorsunuz 'Süleyman Özışık nerede?' diye. Ben size söyleyeyim nerede olduğunu; Süleyman Özışık mesleğini bıraktı kardeşim. Biliyor musunuz, en zor zamanlarda savunduğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık, Sedat Peker gündeme getirdi diye herkes arkasını ona döndü ve bir tek kişi, 'Kardeş sen bize lazımsın demedi" ifadesini kullandı.Süleyman Özışık'a "Geç ekranın karşısına konuş" dediğini de belirten Hadi Özışık sözlerine şöyle devam etti:Independent Türkçe'nin aktardığına göre de, Özışık'ın bu konuyla ilgili olarak hiçbir kuruma konuşmayacağı belirtildi.
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sedat peker, süleyman özışık, hadi özışık

Hadi Özışık: Süleyman Özışık mesleğini bıraktı

18:52 20.08.2021 (güncellendi: 18:53 20.08.2021)
© Fotoğraf : Küçükçekmece BelediyesiSüleyman Özışık
Süleyman Özışık - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Fotoğraf : Küçükçekmece Belediyesi
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Hadi Özışık, Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisi arasında arabuluculuk yaptığını iddia ettiği Süleyman Özışık’ın mesleğini bıraktığını açıkladı.
İnternethaber haber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın nerede olduğuna dair açıklama yaptı.
Medyatava'nın aktardığı haberde, uzun zamandır ekranlara çıkmayan Süleyman Özışık hakkında kendisine sık sık "Süleyman Özışık nerede?" sorusunun yöneltildiğini belirten Hadi Özışık, "Hep bana soruyorsunuz 'Süleyman Özışık nerede?' diye. Ben size söyleyeyim nerede olduğunu; Süleyman Özışık mesleğini bıraktı kardeşim. Biliyor musunuz, en zor zamanlarda savunduğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık, Sedat Peker gündeme getirdi diye herkes arkasını ona döndü ve bir tek kişi, 'Kardeş sen bize lazımsın demedi" ifadesini kullandı.
Süleyman Özışık'a "Geç ekranın karşısına konuş" dediğini de belirten Hadi Özışık sözlerine şöyle devam etti:
"Bana tepki gösterdi 'Ağabey, dedi; Ben ne konuşayım ya! Ben bir davaya gönül vermişim... Ben kendimi ortaya koymuşum, bu sol cenahtaki kesimin bana saldırı sebebi bu... Peki kim var şu anda yanımda, dedi."
Independent Türkçe'nin aktardığına göre de, Özışık'ın bu konuyla ilgili olarak hiçbir kuruma konuşmayacağı belirtildi.
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