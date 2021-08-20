https://tr.sputniknews.com/20210820/hadi-ozisik-suleyman-ozisik-meslegini-birakti-1048198538.html

Hadi Özışık: Süleyman Özışık mesleğini bıraktı

Hadi Özışık: Süleyman Özışık mesleğini bıraktı

Hadi Özışık, Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisi arasında arabuluculuk yaptığını iddia ettiği Süleyman Özışık’ın mesleğini bıraktığını... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T18:52+0300

2021-08-20T18:52+0300

2021-08-20T18:53+0300

türkiye

sedat peker

süleyman özışık

hadi özışık

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İnternethaber haber sitesinin kurucusu Hadi Özışık, kardeşi Süleyman Özışık'ın nerede olduğuna dair açıklama yaptı.Medyatava'nın aktardığı haberde, uzun zamandır ekranlara çıkmayan Süleyman Özışık hakkında kendisine sık sık "Süleyman Özışık nerede?" sorusunun yöneltildiğini belirten Hadi Özışık, "Hep bana soruyorsunuz 'Süleyman Özışık nerede?' diye. Ben size söyleyeyim nerede olduğunu; Süleyman Özışık mesleğini bıraktı kardeşim. Biliyor musunuz, en zor zamanlarda savunduğu ve uğrunda herkesin hedefi haline gelen Süleyman Özışık, Sedat Peker gündeme getirdi diye herkes arkasını ona döndü ve bir tek kişi, 'Kardeş sen bize lazımsın demedi" ifadesini kullandı.Süleyman Özışık'a "Geç ekranın karşısına konuş" dediğini de belirten Hadi Özışık sözlerine şöyle devam etti:Independent Türkçe'nin aktardığına göre de, Özışık'ın bu konuyla ilgili olarak hiçbir kuruma konuşmayacağı belirtildi.

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sedat peker, süleyman özışık, hadi özışık