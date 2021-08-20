https://tr.sputniknews.com/20210820/hidayet-turkoglu-yeniden-tbf-baskanligina-aday-olacak-1048194427.html

Hidayet Türkoğlu, yeniden TBF Başkanlığı'na aday olacak

Hidayet Türkoğlu, yeniden TBF Başkanlığı'na aday olacak

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Dört sene içinde yaptıklarımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da neler yapmak isteyeceğimizi de... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T16:00+0300

2021-08-20T16:00+0300

2021-08-20T16:00+0300

yaşam

spor

seçim

hidayet türkoğlu

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

kovid-19

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ekim ayı içinde yapılması beklenen olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını söyledi.Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine katılan Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Hidayet Türkoğlu, olimpiyattan sonra 3 ay içinde yapılması gereken olağan seçimli genel kurulla ilgili, "Seçim süreci inşallah demokratik bir ortamda olur. Biz, basketbolu daha iyi yerlere getirmek isteyen herkesin bu sürece dahil olmasını isteriz" dedi.Türkoğlu, geçen 4 senelik dönemdeki yaptıklarını ve yeni dönemde yapacaklarını kamuoyu ile paylaşacaklarını aktardı:TBF'de yaşanan değişimleri değerlendiren Hidayet Türkoğlu, şunları söyledi:Yayın ihalesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan TBF Başkanı, "Göreve geldiğimizde haftada 4 maç yayınlanıyordu. Bunu haftada 8 maça çıkardık. Her basketbol maçının yayınlanması ve her eve basketbolun girmesi bizim için çok önemliydi. Gerek ekonomik anlamda kulüplere destek verebilmek hem de görünürlüğün devam etmesi için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz" şeklinde görüş belirtti."Salonlarımızın seyircisiz pek tadı tuzu yok"Hidayet Türkoğlu, yeni sezonda salonlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci almak istediklerini aktardı.Geçen sezon maçların seyircisiz oynandığını hatırlatan Türkoğlu, şöyle devam etti:Kovid-19'la alakalı bakanlıklarla görüştüklerini belirten Hidayet Türkoğlu, "Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hareket ediyoruz. Sezonun ilk haftasından itibaren salonların yüzde 50'si de olsa taraftar almak istiyoruz. Salonlarımızın seyircisiz pek tadı tuzu yok. Bunu eski bir sporcu olarak söylüyorum. Hem kulüplerimizin geliri hem basketbolseverler hem de sporcular için bunun ne kadar dezavantaj olduğunu biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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spor, seçim, hidayet türkoğlu, türkiye basketbol federasyonu (tbf), kovid-19