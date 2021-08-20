https://tr.sputniknews.com/20210820/hindistan-rusya-ile-70-bin-adet-kalasnikof-satin-almak-icin-anlasma-imzaladi-1048190879.html

‘Hindistan, Rusya ile 70 bin adet Kalaşnikof satın almak için anlaşma imzaladı’

‘Hindistan, Rusya ile 70 bin adet Kalaşnikof satın almak için anlaşma imzaladı’

Hindistan’ın dün Rusya ile 200 serisinden 70 bin adet yeni Kalaşnikof saldırı tüfeğinin hemen tedariğine yönelik anlaşma imzaladığı belirtildi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T14:17+0300

2021-08-20T14:17+0300

2021-08-20T14:17+0300

dünya

rusya

hindistan

kalaşnikof

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048190838_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_50b510bf3250dabb533c4c4184dc3ef1.jpg

Hindistan’da yayın yapan The Print sitesinin haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığı, Rus temsilciler ve Indo-Russia Rifles Pvt Ltd şirketinden yetkililer arasında 200 serisinden 70 bin adet yeni Kalaşnikof tüfeğinin sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalandı.Tüfeklerin sevkiyatına kasım ayında başlanması bekleniyor.200 serisinden Kalaşnikof tüfekleri Hindistan Silahlı Kuvvetleri’nin önümüzdeki yıllarda bu sınıftan başlıca silahı olacak ve ülkede 1998 yılından beri kullanılan 5.56X45 mm INSAS silahlarının yerini alacak. Piyade birliklerinin bir kısmı 200 serisinden Kalaşnikoflar kullanacak.Haberde ayrıca Hindistan’ın 2018’den beri Rusya ile AK-203 saldırı tüfeklerinin ülkede üretimine yönelik ortak bir proje üzerinde çalıştığı hatırlatılıyor.Henüz doğrulanmadıÖte yandan Rusya tüfeklerin sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalandığı bilgisini henüz doğrulamadı.

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, hindistan, kalaşnikof