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‘Hindistan, Rusya ile 70 bin adet Kalaşnikof satın almak için anlaşma imzaladı’
‘Hindistan, Rusya ile 70 bin adet Kalaşnikof satın almak için anlaşma imzaladı’
Hindistan’ın dün Rusya ile 200 serisinden 70 bin adet yeni Kalaşnikof saldırı tüfeğinin hemen tedariğine yönelik anlaşma imzaladığı belirtildi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T14:17+0300
2021-08-20T14:17+0300
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Hindistan’da yayın yapan The Print sitesinin haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığı, Rus temsilciler ve Indo-Russia Rifles Pvt Ltd şirketinden yetkililer arasında 200 serisinden 70 bin adet yeni Kalaşnikof tüfeğinin sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalandı.Tüfeklerin sevkiyatına kasım ayında başlanması bekleniyor.200 serisinden Kalaşnikof tüfekleri Hindistan Silahlı Kuvvetleri’nin önümüzdeki yıllarda bu sınıftan başlıca silahı olacak ve ülkede 1998 yılından beri kullanılan 5.56X45 mm INSAS silahlarının yerini alacak. Piyade birliklerinin bir kısmı 200 serisinden Kalaşnikoflar kullanacak.Haberde ayrıca Hindistan’ın 2018’den beri Rusya ile AK-203 saldırı tüfeklerinin ülkede üretimine yönelik ortak bir proje üzerinde çalıştığı hatırlatılıyor.Henüz doğrulanmadıÖte yandan Rusya tüfeklerin sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalandığı bilgisini henüz doğrulamadı.
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rusya, hindistan, kalaşnikof

‘Hindistan, Rusya ile 70 bin adet Kalaşnikof satın almak için anlaşma imzaladı’

14:17 20.08.2021
© AAKalaşnikof
Kalaşnikof - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
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Hindistan’ın dün Rusya ile 200 serisinden 70 bin adet yeni Kalaşnikof saldırı tüfeğinin hemen tedariğine yönelik anlaşma imzaladığı belirtildi.
Hindistan’da yayın yapan The Print sitesinin haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığı, Rus temsilciler ve Indo-Russia Rifles Pvt Ltd şirketinden yetkililer arasında 200 serisinden 70 bin adet yeni Kalaşnikof tüfeğinin sevkiyatına ilişkin anlaşma imzalandı.
Tüfeklerin sevkiyatına kasım ayında başlanması bekleniyor.
200 serisinden Kalaşnikof tüfekleri Hindistan Silahlı Kuvvetleri’nin önümüzdeki yıllarda bu sınıftan başlıca silahı olacak ve ülkede 1998 yılından beri kullanılan 5.56X45 mm INSAS silahlarının yerini alacak. Piyade birliklerinin bir kısmı 200 serisinden Kalaşnikoflar kullanacak.
Haberde ayrıca Hindistan’ın 2018’den beri Rusya ile AK-203 saldırı tüfeklerinin ülkede üretimine yönelik ortak bir proje üzerinde çalıştığı hatırlatılıyor.

Henüz doğrulanmadı

Öte yandan Rusya tüfeklerin sevkiyatına ilişkin bir anlaşma imzalandığı bilgisini henüz doğrulamadı.
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