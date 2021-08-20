Şarkıcı Reyhan Karaca, taksi şoförlerinin maske takmaması konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyaz Masa’ya şikayette bulundu.Twitter üzerinden İmamoğlu ve Beyaz Masa’ya yazan Karaca, şu ifadeleri kullandı:Karaca’nın bu çağrısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.Ongun, yanıtında, şunlar söyledi:

İBB Sözcüsü Ongun, şarkıcı Reyhan Karaca taksilerle ilgili tepkisine yanıt verdi. Ongun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın engellemesi nedeniyle ‘evrensel... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

İBB Sözcüsü Ongun'dan şarkıcı Reyhan Karaca'ya taksi yanıtı: UKOME’ye 8. kez getireceğiz

© AA Taksi © AA

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İBB Sözcüsü Ongun, şarkıcı Reyhan Karaca taksilerle ilgili tepkisine yanıt verdi. Ongun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın engellemesi nedeniyle ‘evrensel taksi standartlarda bir taksi sistemini kuramadıklarını belirterek, "İstanbul’a yakışır, kaliteli bir taksi sistemini bu ay sonu gerçekleşecek UKOME’ye 8. kez getireceğiz" dedi.