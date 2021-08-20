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İBB Sözcüsü Ongun'dan şarkıcı Reyhan Karaca'ya taksi yanıtı: UKOME’ye 8. kez getireceğiz
İBB Sözcüsü Ongun'dan şarkıcı Reyhan Karaca'ya taksi yanıtı: UKOME’ye 8. kez getireceğiz
İBB Sözcüsü Ongun, şarkıcı Reyhan Karaca taksilerle ilgili tepkisine yanıt verdi. Ongun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın engellemesi nedeniyle ‘evrensel... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T09:23+0300
2021-08-20T09:23+0300
türkiye
taksi
şoför
maske
ukome
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
murat ongun
reyhan karaca
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Şarkıcı Reyhan Karaca, taksi şoförlerinin maske takmaması konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyaz Masa’ya şikayette bulundu.Twitter üzerinden İmamoğlu ve Beyaz Masa’ya yazan Karaca, şu ifadeleri kullandı:Karaca’nın bu çağrısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.Ongun, yanıtında, şunlar söyledi:
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taksi, şoför, maske, ukome, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, murat ongun, reyhan karaca

İBB Sözcüsü Ongun'dan şarkıcı Reyhan Karaca'ya taksi yanıtı: UKOME’ye 8. kez getireceğiz

09:23 20.08.2021
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
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İBB Sözcüsü Ongun, şarkıcı Reyhan Karaca taksilerle ilgili tepkisine yanıt verdi. Ongun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın engellemesi nedeniyle ‘evrensel taksi standartlarda bir taksi sistemini kuramadıklarını belirterek, "İstanbul’a yakışır, kaliteli bir taksi sistemini bu ay sonu gerçekleşecek UKOME’ye 8. kez getireceğiz" dedi.
Şarkıcı Reyhan Karaca, taksi şoförlerinin maske takmaması konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyaz Masa’ya şikayette bulundu.
Twitter üzerinden İmamoğlu ve Beyaz Masa’ya yazan Karaca, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün bindiğim taksinin şoförü maske takmıyordu “lütfen maske takın” dediğimde “maskem koptu almadım, istemiyorsanız inebilirsiniz” dedi. Camlar kapalı kilime açık, cam da açtırmıyorlar. Lütfen bu duruma bir çare artık.”
Karaca’nın bu çağrısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.
Ongun, yanıtında, şunlar söyledi:
“İstanbul’a yakışır, kaliteli bir taksi sistemini bu ay sonu gerçekleşecek UKOME’ye 8. kez getireceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı engellemezse İstanbul’da evrensel standartlarda bir taksi sistemini kurmamız çok kolay.”
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