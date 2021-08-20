https://tr.sputniknews.com/20210820/ingiltere-disisleri-bakani-raab-afgan-cevirmenler-nedeniyle-istifa-baskisi-altinda-1048179003.html

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Afgan çevirmenler nedeniyle istifa baskısı altında

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Afgan çevirmenler nedeniyle istifa baskısı altında

İngiltere'de muhalefet, çevirmenlerin Afganistan'dan kaçmasına yardım etmesi için gerekli telefon görüşmelerini yapmamakla suçlanan Dışişleri Bakanı Dominic... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T05:39+0300

2021-08-20T05:39+0300

2021-08-20T05:39+0300

dünya

ingiltere

afganistan

taliban

tahliye

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dominic raab

istifa

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İngiliz basınına göre, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Taliban'ın başkent Kabil'e hakim olmasından iki gün önce Dominic Raab'ın İngiliz birlikleriyle çalışan Afganların tahliyeleri için Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'ı aramasını istedi. Ancak o sırada bir Yunan adasındaki lüks bir otelde tatilde olan Bakan'a ulaşılamadı.Haberin ortaya çıkmasının ardından İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi ve Liberal Demokratlar, Raab'ın ya Başbakan Boris Johnson tarafından görevden alınmasını ya da istifa etmesini istedi.Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Twitter hesabından, "Birinin hayatını kurtarabileceği söylense kim telefon etmez ki?" diye sorarken Gölge Dışişleri Bakanı Lisa Nandy, Raab'ı 'başka bir feci muhakeme başarısızlığı' ile suçladı.Nandy, "Eğer Dominic Raab istifa etme nezaketini göstermezse Başbakan bir parça liderlik göstermeli ve onu görevden almalı" değerlendirmesinde bulundu.'Artık ülkeyi temsil etmesi uygun değil'Liberal Demokratlardan Layla Moran, Johnson'ın 'bir miktar liderlik sergileyerek Bakan'ı görevden almasını' isteyerek "Şu anda Afganistan genelinde Taliban tarafından kuşatılmış, korku içinde tercümanlar var. Dışişleri Bakanı'nın tek yapması gereken sahilden ayrılıp telefona cevap vermekti, yapmadı" dedi.Moran, Raab'ın İngiltere'yi utandırdığını ve artık ülkeyi temsil etmesinin uygun olmadığını da savundu.İskoç Ulusal Partisi'nin Meclis Grubu lideri Ian Blackford da "Dominic Raab Dışişleri Bakanı olarak temel görevlerini yerine getiremedi ve insanların hayatlarını riske attı. Duruşu kesinlikle savunulamaz ve istifa etmesi veya görevden alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ancak tüm çağrılara rağmen Raab, Başbakanlık binasına girişte gazetecilerin "İstifa edecek misiniz?" sorusunu "Hayır" şeklinde cevaplandırdı.İngiliz hükümeti, İngiltere'nin Afganistan'dan ayrılmak isteyen 20 bin kişiyi alacağını, 5 bin kişinin gelecek 12 ayda, geri kalanların ise gelecek 5 yılda kabul edileceğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210820/sullivan-afganistanda-hala-kac-amerikalinin-oldugu-belirsiz-1048178535.html

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ingiltere, afganistan, taliban, tahliye, çevirmen, dominic raab, istifa