https://tr.sputniknews.com/20210820/ingiltere-taliban-ile-irtibat-kurmak-icin-katari-gayriresmi-kanal-olarak-kullaniyor-1048201758.html

'İngiltere, Taliban ile irtibat kurmak için Katar'ı gayriresmi kanal olarak kullanıyor'

'İngiltere, Taliban ile irtibat kurmak için Katar'ı gayriresmi kanal olarak kullanıyor'

İngiliz hükümetinin, Afganistan'daki vatandaşlarının güvenliği konusunda teminat alabilmek için Taliban ile irtibat kurarken Katar'ı gayriresmi aracı olarak... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T22:31+0300

2021-08-20T22:31+0300

2021-08-20T22:31+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

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Taliban militanlarının geçen hafta Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirmesini takiben ülkede bulunan yabancı ülke vatandaşlarının akıbetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.The Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'daki İngiliz vatandaşlarının güvenliğini teminat alma amacıyla Taliban ile iletişime geçerken örgütle uzun süredir yakın bağları olan Katar yönetimini gayriresmi bir diplomatik kanal olarak kullanıyor.James Rothwell ve Ben Riley-Smith imzalı haberde Taliban'ın, Wallace'ın bu hafta başlarında Kabil'deki durum kötüleşmesini takiben Taliban'ın askeri kanadından güvence almaya çalıştığını öğrendiği belirtiliyor.Londra'nın Doha'ya gönderdiği mesajlara bazı zamanlarda dakikalar içinde yanıt aldığı kaydedilen haberde, Katar'ın İngiltere'ye endişelerini ve mesajlarını Taliban'a iletmek için, her ne kadar doğrudan olmasa da tek bir yol önerdiği ifade ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20210820/taliban-sozcusu-suheyl-sahin-herkesten-cok-turkiyeye-ihtiyacimiz-var-1048181320.html

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afganistan, taliban