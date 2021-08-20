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- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210820/ingiltere-taliban-ile-irtibat-kurmak-icin-katari-gayriresmi-kanal-olarak-kullaniyor-1048201758.html
'İngiltere, Taliban ile irtibat kurmak için Katar'ı gayriresmi kanal olarak kullanıyor'
'İngiltere, Taliban ile irtibat kurmak için Katar'ı gayriresmi kanal olarak kullanıyor'
İngiliz hükümetinin, Afganistan'daki vatandaşlarının güvenliği konusunda teminat alabilmek için Taliban ile irtibat kurarken Katar'ı gayriresmi aracı olarak... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T22:31+0300
2021-08-20T22:31+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Taliban militanlarının geçen hafta Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirmesini takiben ülkede bulunan yabancı ülke vatandaşlarının akıbetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.The Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'daki İngiliz vatandaşlarının güvenliğini teminat alma amacıyla Taliban ile iletişime geçerken örgütle uzun süredir yakın bağları olan Katar yönetimini gayriresmi bir diplomatik kanal olarak kullanıyor.James Rothwell ve Ben Riley-Smith imzalı haberde Taliban'ın, Wallace'ın bu hafta başlarında Kabil'deki durum kötüleşmesini takiben Taliban'ın askeri kanadından güvence almaya çalıştığını öğrendiği belirtiliyor.Londra'nın Doha'ya gönderdiği mesajlara bazı zamanlarda dakikalar içinde yanıt aldığı kaydedilen haberde, Katar'ın İngiltere'ye endişelerini ve mesajlarını Taliban'a iletmek için, her ne kadar doğrudan olmasa da tek bir yol önerdiği ifade ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210820/taliban-sozcusu-suheyl-sahin-herkesten-cok-turkiyeye-ihtiyacimiz-var-1048181320.html
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afganistan, taliban

'İngiltere, Taliban ile irtibat kurmak için Katar'ı gayriresmi kanal olarak kullanıyor'

22:31 20.08.2021
© REUTERSTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© REUTERS
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İngiliz hükümetinin, Afganistan'daki vatandaşlarının güvenliği konusunda teminat alabilmek için Taliban ile irtibat kurarken Katar'ı gayriresmi aracı olarak kullandığı bildirildi.
Taliban militanlarının geçen hafta Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirmesini takiben ülkede bulunan yabancı ülke vatandaşlarının akıbetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.
The Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'daki İngiliz vatandaşlarının güvenliğini teminat alma amacıyla Taliban ile iletişime geçerken örgütle uzun süredir yakın bağları olan Katar yönetimini gayriresmi bir diplomatik kanal olarak kullanıyor.
James Rothwell ve Ben Riley-Smith imzalı haberde Taliban'ın, Wallace'ın bu hafta başlarında Kabil'deki durum kötüleşmesini takiben Taliban'ın askeri kanadından güvence almaya çalıştığını öğrendiği belirtiliyor.
Londra'nın Doha'ya gönderdiği mesajlara bazı zamanlarda dakikalar içinde yanıt aldığı kaydedilen haberde, Katar'ın İngiltere'ye endişelerini ve mesajlarını Taliban'a iletmek için, her ne kadar doğrudan olmasa da tek bir yol önerdiği ifade ediliyor.
Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Süheyl Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
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