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https://tr.sputniknews.com/20210820/ispanya-rus-gemilerinin-ceuta-limanina-girmesine-izin-vermedi-1048191431.html
'İspanya, Rus gemilerinin Ceuta Limanı'na girmesine izin vermedi'
'İspanya, Rus gemilerinin Ceuta Limanı'na girmesine izin vermedi'
İspanya hükümetinin Rus gemilerinin Ceuta Limanı'na girmesine izin vermediği belirtildi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T14:38+0300
2021-08-20T14:38+0300
dünya
moskova
ispanya
rus gemisi
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El Pais'in haberine göre İspanya Dışişleri Bakanlığı, 'Vice-Admiral Kulakov' denizaltısavar gemisi ile 'Altay' römorkörünün 18-20 Ağustos tarihlerinde Ceuta Limanı'nda demirlemesine izin vermedi.İspanya Savunma Bakanlığı'nın Rus gemilerinin Ceuta Limanı'nda demirlemesinin önünde hiçbir engel görmediğini belirten El Pais, "Dışişleri Bakanlığı, gemilerin limana girmesine izin vermeye hazırdı, ancak Moskova'dan Rus filosunun bir sonraki varış noktası hakkında bilgi istedi. Bakanlık, bu soruya yanıt alınamadığı için Rus gemilerine demirleme izni vermedi" ifadelerini kullandı.Daha önce El Confidencial, İspanya hükümetinin Rus gemilerine izin verilmesi konusunda muallakta kaldığını yazmıştı. Gazeteye göre bir yandan Ceuta ekonomisinin canlanması için Rus gemilerine izin vermeyi düşünen hükümet, 2022 yılında ev sahipliği yapacakları NATO Zirvesi öncesinde İttifak'ın tepkisini çekmekten kaçındı.Ceuta (Septe), İspanya'nın Kuzey Afrika'da bulunan bir ili. İspanyol anayasasına göre Melilla ile birlikte özerk il statüsünde bulunan kentin Akdeniz'de 20 km sahili ve Fas'la 8 km sınırı bulunuyor.
moskova
ispanya
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moskova, ispanya, rus gemisi, liman

'İspanya, Rus gemilerinin Ceuta Limanı'na girmesine izin vermedi'

14:38 20.08.2021
© AFP 2021Ceuta Limanı, İspanya
Ceuta Limanı, İspanya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AFP 2021
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İspanya hükümetinin Rus gemilerinin Ceuta Limanı'na girmesine izin vermediği belirtildi.
El Pais'in haberine göre İspanya Dışişleri Bakanlığı, 'Vice-Admiral Kulakov' denizaltısavar gemisi ile 'Altay' römorkörünün 18-20 Ağustos tarihlerinde Ceuta Limanı'nda demirlemesine izin vermedi.
İspanya Savunma Bakanlığı'nın Rus gemilerinin Ceuta Limanı'nda demirlemesinin önünde hiçbir engel görmediğini belirten El Pais, "Dışişleri Bakanlığı, gemilerin limana girmesine izin vermeye hazırdı, ancak Moskova'dan Rus filosunun bir sonraki varış noktası hakkında bilgi istedi. Bakanlık, bu soruya yanıt alınamadığı için Rus gemilerine demirleme izni vermedi" ifadelerini kullandı.
Daha önce El Confidencial, İspanya hükümetinin Rus gemilerine izin verilmesi konusunda muallakta kaldığını yazmıştı. Gazeteye göre bir yandan Ceuta ekonomisinin canlanması için Rus gemilerine izin vermeyi düşünen hükümet, 2022 yılında ev sahipliği yapacakları NATO Zirvesi öncesinde İttifak'ın tepkisini çekmekten kaçındı.
Ceuta (Septe), İspanya'nın Kuzey Afrika'da bulunan bir ili. İspanyol anayasasına göre Melilla ile birlikte özerk il statüsünde bulunan kentin Akdeniz'de 20 km sahili ve Fas'la 8 km sınırı bulunuyor.
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