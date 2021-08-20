https://tr.sputniknews.com/20210820/ispanya-rus-savas-gemilerinin-septe-limanina-girmesine-izin-vermedi-1048176064.html

İspanya, Rus savaş gemilerinin Septe limanına girmesine izin vermedi

İspanya, Rus savaş gemilerinin Septe limanına girmesine izin vermedi

İspanya’nın, Rus Vitse-Admiral Kulakov ve Altay savaş gemilerinin gıda ve yakıt ikmali için Septe limanına girmesine izin vermediği belirtildi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T00:30+0300

2021-08-20T00:30+0300

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dünya

ispanya

rus savaş gemisi

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Rusya ve İspanya arasında, Rus savaş gemilerinin gıda ve yakıt ikmali için İspanya’nın limanlarına girebileceği yönünde anlaşma var. Ama bu sefer, Akdeniz’e sefer yapan gemiler, İspanya limanlara girmeden geçmek zorunda kaldı, çünkü İspanya Dışişleri Bakanlığı gemilerin girişine izin vermedi.El Pais’in haberinde, “Septe’ye giriş talebi İspanya Savunma Bakanlığı’na geldi, ama Savunma Bakanlığı, kararın siyasi nitelik taşıdığına işaret ederek topu İspanya Dışişleri Bakanlığı’na attı. Dışişleri Bakanlığı ise İspanya'nın 2022 baharında NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağını göz önünde bulundurarak ilgili karar aldı” ifadesine yer verildi.Haberde, Septe’nin 2010-2016 döneminde, toplam 10 binden fazla mürettebat üyesi olan her türden yaklaşık 60 savaş gemisini misafir ettiği belirtilirken şehrin yaklaşık 4 milyon 500 bin euro kazandığı kaydedildi. Ancak bu uygulamanın, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin kritik eleştirilerinden sonra 2016’da askıya alındığını yazan El Pais, bu tarihten sonra Rus gemilerinin Septe’ye girişinin nadir bir olay haline geldiğini belirtti.

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ispanya, rus savaş gemisi