Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210820/istanbulda-bin-461-araca-cakar-cezasi-1048195999.html
İstanbul’da bin 461 araca çakar cezası
İstanbul’da bin 461 araca çakar cezası
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yılbaşından bu yana yaptığı çakar-siren denetimlerinde usulsüz çakar kullanan yüzlerce araca ceza... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T16:49+0300
2021-08-20T16:49+0300
türkiye
istanbul
trafik
ceza
denetim
trafik denetleme şube müdürlüğü
çakar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103293/38/1032933805_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0ed51abc1ebdea09595be1d30b396996.jpg
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, İstanbul'daki usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik çalışmaları aralıksız sürerken, yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde rekor cezalar uygulandı.İl genelinde 01.01.2021-20.08.2021 tarihleri arasında çakar-tepe lambalı ve siren tertibatlı araçlar üzerine yapılan denetimlerde; toplam 7 bin114 adet araç kontrol edilirken, bu araçlardan bin 461 adet araca yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmaktan bin 339'ar lira para cezası uygulandı. Ayrıca aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 25 araç ise trafikten men edildi.Denetlemelerini aralıksız sürdüren ekipler, Ağustos ayı içerisinde ise toplam 932 araç kontrol ederken, bu araçlardan çakar kullanan 127 adet araca yine yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak ceza uygulandı.Bu denetimlerde 6 adet araç ise usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmaktan dolayı trafikten 15 gün süreyle men edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimlerini sürdüreceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20210525/bos-ambulanslara-cakar-cezasi-1044579356.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103293/38/1032933805_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_c1214ccd7b97cbc0673854bca1605459.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, trafik, ceza, denetim, trafik denetleme şube müdürlüğü, çakar

İstanbul’da bin 461 araca çakar cezası

16:49 20.08.2021
© AAİstanbul Valiliğinden 'çakar' uyarısı
İstanbul Valiliğinden 'çakar' uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
Abone ol
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yılbaşından bu yana yaptığı çakar-siren denetimlerinde usulsüz çakar kullanan yüzlerce araca ceza kesildi. Yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde 7 bin 114 adet araç kontrol edilirken, bu araçlardan çakar ve siren kullanan bin 461 araca cezai işlem uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, İstanbul'daki usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik çalışmaları aralıksız sürerken, yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde rekor cezalar uygulandı.
İl genelinde 01.01.2021-20.08.2021 tarihleri arasında çakar-tepe lambalı ve siren tertibatlı araçlar üzerine yapılan denetimlerde; toplam 7 bin114 adet araç kontrol edilirken, bu araçlardan bin 461 adet araca yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmaktan bin 339'ar lira para cezası uygulandı. Ayrıca aynı usulsüz uygulamalara devam ettiği tespit edilen 25 araç ise trafikten men edildi.
Denetlemelerini aralıksız sürdüren ekipler, Ağustos ayı içerisinde ise toplam 932 araç kontrol ederken, bu araçlardan çakar kullanan 127 adet araca yine yetkisiz çakar-siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak ceza uygulandı.
Bu denetimlerde 6 adet araç ise usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmaktan dolayı trafikten 15 gün süreyle men edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin önümüzdeki günlerde de denetimlerini sürdüreceği belirtildi.
Ambulans / ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2021
DÜNYA
Boş ambulanslara çakar cezası
25 Mayıs, 10:40
200000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:18İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
17:58Köyceğiz'de orman yangını
17:43Sputnik Light ve AstraZeneca aşılarının kombinasyonu tüm gönüllülerde bağışıklık sağladı
17:3928 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 4 kişi cezaevine gönderildi
17:33Yaklaşık 3 saat süren Putin-Merkel görüşmesi sona erdi
17:08İngiltere Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisini onayladı
17:04ABD’deki ‘güvensizlik ortamı’ sivilleri silahlanmaya itiyor: Samsun firması rekor satışa ulaştı
16:57RTÜK'ten 'AB'den 3.6 milyon euro fon alınacak' haberlerine ilişkin açıklama
16:49İstanbul’da bin 461 araca çakar cezası
16:38Çinli astronotlar uzay istasyonunda ikinci yürüyüşü yaptı
16:31Kayseri İl Eğitim Müdürlüğü'nden Suriyeli çocuklar için bilgisayar ihalesi
16:30Kılıçdaroğlu: Erdoğan, sen bir beka sorunusun
16:26Ankara'da tır içerisinde 11 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi
16:14Karadağ 'en tembel vatandaşını' arıyor
16:07HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi
16:05AK Partili Turan: Sınırlarına hakim olan bir ülkeyiz
16:00Hidayet Türkoğlu, yeniden TBF Başkanlığı'na aday olacak
15:54Güney Kore, kullanım izni başvurusu için Rusya’nın üçüncü aşısı KoviVak’ı incelemeye başladı
15:47Japonya'da üst üste 3 gün vaka rekoru
15:45Sel sonrası Karadeniz'de mikroplastik tehlikesi