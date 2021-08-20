Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210820/istanbulda-en-ucuz-okul-servisi-421-lira-olacak-1048185530.html
İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak
İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T11:42+0300
2021-08-20T11:42+0300
türkiye
istanbul
eğitim
okul
zam
şoför
okul servisi
okul servis minibüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048185476_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_95c997ef8371ab823ba1f1f1316e21f5.jpg
Öztürk, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en çok mağdur olan sektörlerin başında servislerin geldiğini belirterek, 20 aydır çalışmaya hazır beklediklerini söyledi.Bu yıl kesintisiz yüz yüze eğitime geçilmesini ve normale dönmeyi umduklarını kaydeden Öztürk, "Okullara bağlı sözleşmelerimiz var, bırakıp gidemiyoruz. Hizmet isteniyor, yeterli öğrenci yok, 3-5 kişiyle çalıştığımız zamanlar oldu. Alınan parayla beklenen hizmet arasında çok büyük uçurumlar olduğu için hizmet kalitesi de düşebiliyor. Bu sene inşallah bunları yaşamayız. Muharrem ayının, bereket ayının içindeyiz. İnşallah vesile olur diyelim, hep beraber çalışırız" dedi.Yüzde 15 zam yapıldıÖztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.'Servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar'Kovid-19 ile mücadele kapsamında, servis araçlarının dezenfekte edildiğini aktaran Öztürk, araçlarda maske bulundurulduğunu, bilgilendirici bazı görsellerin araçlara asıldığını anlattı.Servis araçlarında bir koltukta oturmaya başlayan öğrencinin, eğitim-öğretim döneminde hep aynı yere oturacağına ve yer değiştiremeyeceğine dikkati çeken Öztürk, "İstanbul Valiliğimizin 1 hafta önce yaptığı toplantı kapsamında, okullarda çalışacak servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar. Aşı kartlarını komisyonlara teslim edeceğiz bu ay sonuna kadar. Ondan sonra da çalışacağız. Aşı kartı olmayanlar her gün istendiği anda PCR testini okula ibraz edecek. Aksi takdirde çalıştırmayacaklar. Aşı olmamız gerekiyor. Bu arada, velilerimize de güven vermek zorundayız ki çocuklarını bizlere teslim etsinler" dedi.Velilerin çocuğunu servise verirken dikkat etmesi gereken konuları anlatan Öztürk, İstanbul'da okullarda çalışacak servis araçlarının plakalarının L'ye dönüştürüldüğünü, daha ucuz taşınması için korsan taksi veya korsan servis araçlarının kesinlikle kullanılmamasını istedi.Servis şoförlerine bağımlılık testiÖztürk, İstanbul'da okul servisinde çalışacak servis şoförlerinden bağımlılık testi istendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048185476_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_286c64ebef3d97f8678ed4c77ecaef1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, eğitim, okul, zam, şoför, okul servisi, okul servis minibüsü

İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak

11:42 20.08.2021
© AAOkul servisi
Okul servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© AA
Abone ol
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını bildirdi.
Öztürk, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en çok mağdur olan sektörlerin başında servislerin geldiğini belirterek, 20 aydır çalışmaya hazır beklediklerini söyledi.
Bu yıl kesintisiz yüz yüze eğitime geçilmesini ve normale dönmeyi umduklarını kaydeden Öztürk, "Okullara bağlı sözleşmelerimiz var, bırakıp gidemiyoruz. Hizmet isteniyor, yeterli öğrenci yok, 3-5 kişiyle çalıştığımız zamanlar oldu. Alınan parayla beklenen hizmet arasında çok büyük uçurumlar olduğu için hizmet kalitesi de düşebiliyor. Bu sene inşallah bunları yaşamayız. Muharrem ayının, bereket ayının içindeyiz. İnşallah vesile olur diyelim, hep beraber çalışırız" dedi.

Yüzde 15 zam yapıldı

Öztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.
Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:
"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."
Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.

'Servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar'

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, servis araçlarının dezenfekte edildiğini aktaran Öztürk, araçlarda maske bulundurulduğunu, bilgilendirici bazı görsellerin araçlara asıldığını anlattı.
Servis araçlarında bir koltukta oturmaya başlayan öğrencinin, eğitim-öğretim döneminde hep aynı yere oturacağına ve yer değiştiremeyeceğine dikkati çeken Öztürk, "İstanbul Valiliğimizin 1 hafta önce yaptığı toplantı kapsamında, okullarda çalışacak servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar. Aşı kartlarını komisyonlara teslim edeceğiz bu ay sonuna kadar. Ondan sonra da çalışacağız. Aşı kartı olmayanlar her gün istendiği anda PCR testini okula ibraz edecek. Aksi takdirde çalıştırmayacaklar. Aşı olmamız gerekiyor. Bu arada, velilerimize de güven vermek zorundayız ki çocuklarını bizlere teslim etsinler" dedi.
Velilerin çocuğunu servise verirken dikkat etmesi gereken konuları anlatan Öztürk, İstanbul'da okullarda çalışacak servis araçlarının plakalarının L'ye dönüştürüldüğünü, daha ucuz taşınması için korsan taksi veya korsan servis araçlarının kesinlikle kullanılmamasını istedi.

Servis şoförlerine bağımlılık testi

Öztürk, İstanbul'da okul servisinde çalışacak servis şoförlerinden bağımlılık testi istendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bununla birlikte alkol veya uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dikkat ediliyor, tespiti yapılıp ona göre insanlara çalışma izin belgesi veriyorlar. Yine bulaşıcı hastalıkları olup olmadığını gösteren, 'Gözleri görüyor mu?' veya 'Kronik bir rahatsızlığı var mı?' diye servis şoförlerimizden, hosteslerimizden sağlık raporu isteniyor. Ehliyet GBT'si isteniyor. 'Ölümlü veyahut da yaralamalı trafik kazasına karışmış mı?' veya 'Alkolden ehliyeti alınmış mı?' gibi sonuçları görebilmek için sabıka kaydı isteniyor. 'Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanunu'nun 103, 104, 107, 108, 109 ve Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesini ihlal etmiş mi?' Bunları gösteren bir sabıka kaydı alıyoruz. Bu insanları çalıştırıyoruz."
400001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:1528 Şubat davasında cezası kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
13:12Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Güvenli eğitim için hazırlıklar sürüyor
13:09Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi
13:02Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Ben olsam aşı olup PCR zorunluluğundan kurtulurum
12:57Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı
12:49Akşener: Keşke söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse
12:45Farioli: Avrupa'dan teklifler aldım, Karagümrük'le yapmamız gerekenler var, henüz bir şey başarmadık
12:42Elon Musk: Tesla'nın insansı robotu muhtemelen gelecek yıl piyasada olacak
12:42İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
12:29Narkotikten vatandaşlara çağrı: Ele geçirdikleri eroinle 'Aşı ol' yazdılar
12:09Alman Robert Koch Enstitüsü: Salgında 4. dalganın başladığını görüyoruz
12:08Bakan Koca: Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti
12:07Karantina kaçağı, yurda gitmemek için polise direndi: 150 bin euro kaybedeceğim
11:48Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
11:42İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak
11:35Arnavutköy'de fotoğraf çekerken definecilerin kazdığı kuyuya düştü
11:33'Çocuksuz restoran' tartışması: Uzmanlar ne diyor?
11:20Erzurum Valisi'nden esnafa uyarı: Çift doz aşı yaptırmayan çalışan lokantada bana hizmet edemez
11:20Bodrum Belediye Başkanı: Ağaçlandırılacak ormanlar, düşen BE-200 mürettebatının anısını yaşatacak
11:20Bakan Elvan: 2021 için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz