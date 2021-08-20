https://tr.sputniknews.com/20210820/istanbulda-en-ucuz-okul-servisi-421-lira-olacak-1048185530.html

İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak

İstanbul'da en ucuz okul servisi 421 lira olacak

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T11:42+0300

2021-08-20T11:42+0300

2021-08-20T11:42+0300

türkiye

istanbul

eğitim

okul

zam

şoför

okul servisi

okul servis minibüsü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048185476_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_95c997ef8371ab823ba1f1f1316e21f5.jpg

Öztürk, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en çok mağdur olan sektörlerin başında servislerin geldiğini belirterek, 20 aydır çalışmaya hazır beklediklerini söyledi.Bu yıl kesintisiz yüz yüze eğitime geçilmesini ve normale dönmeyi umduklarını kaydeden Öztürk, "Okullara bağlı sözleşmelerimiz var, bırakıp gidemiyoruz. Hizmet isteniyor, yeterli öğrenci yok, 3-5 kişiyle çalıştığımız zamanlar oldu. Alınan parayla beklenen hizmet arasında çok büyük uçurumlar olduğu için hizmet kalitesi de düşebiliyor. Bu sene inşallah bunları yaşamayız. Muharrem ayının, bereket ayının içindeyiz. İnşallah vesile olur diyelim, hep beraber çalışırız" dedi.Yüzde 15 zam yapıldıÖztürk, İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.Kentteki okul servisi ücretlerinin geçen yılki fiyatların üzerine yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.'Servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar'Kovid-19 ile mücadele kapsamında, servis araçlarının dezenfekte edildiğini aktaran Öztürk, araçlarda maske bulundurulduğunu, bilgilendirici bazı görsellerin araçlara asıldığını anlattı.Servis araçlarında bir koltukta oturmaya başlayan öğrencinin, eğitim-öğretim döneminde hep aynı yere oturacağına ve yer değiştiremeyeceğine dikkati çeken Öztürk, "İstanbul Valiliğimizin 1 hafta önce yaptığı toplantı kapsamında, okullarda çalışacak servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar. Aşı kartlarını komisyonlara teslim edeceğiz bu ay sonuna kadar. Ondan sonra da çalışacağız. Aşı kartı olmayanlar her gün istendiği anda PCR testini okula ibraz edecek. Aksi takdirde çalıştırmayacaklar. Aşı olmamız gerekiyor. Bu arada, velilerimize de güven vermek zorundayız ki çocuklarını bizlere teslim etsinler" dedi.Velilerin çocuğunu servise verirken dikkat etmesi gereken konuları anlatan Öztürk, İstanbul'da okullarda çalışacak servis araçlarının plakalarının L'ye dönüştürüldüğünü, daha ucuz taşınması için korsan taksi veya korsan servis araçlarının kesinlikle kullanılmamasını istedi.Servis şoförlerine bağımlılık testiÖztürk, İstanbul'da okul servisinde çalışacak servis şoförlerinden bağımlılık testi istendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, eğitim, okul, zam, şoför, okul servisi, okul servis minibüsü