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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Halk TV binası önünde yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T18:18+0300
2021-08-20T18:18+0300
türkiye
saldırı
soruşturma
buğra kavuncu
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.Kavuncu, yumruklu saldırının ardından yere düşerken, saldırgan yaya olarak kaçtı.Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Soruşturma başlatıldıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakırköy ilçesinde 20 Ağustos 2021 tarihinde bir siyasiye yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıyla ilgili Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili tüm deliller ve kamera görüntüleri incelenmekte olup, saldırgan kolluk tarafından aranmaktadır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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saldırı, soruşturma, buğra kavuncu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

18:18 20.08.2021
© Fotoğraf : DHABuğra Kavuncu
Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© Fotoğraf : DHA
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Halk TV binası önünde yumruklu saldırıya uğramasına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
Kavuncu, yumruklu saldırının ardından yere düşerken, saldırgan yaya olarak kaçtı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakırköy ilçesinde 20 Ağustos 2021 tarihinde bir siyasiye yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıyla ilgili Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili tüm deliller ve kamera görüntüleri incelenmekte olup, saldırgan kolluk tarafından aranmaktadır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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