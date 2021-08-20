https://tr.sputniknews.com/20210820/iyi-parti-istanbul-il-baskani-bugra-kavuncuya-saldiri-1048192210.html
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'den ayrıldığı sırada yumruklu saldırıya uğradı. Kavuncu saldırı sonrası açıklamasında "Münferit bir hadise... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T15:04+0300
2021-08-20T15:04+0300
2021-08-20T15:09+0300
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istanbul
saldırı
bakırköy
halk tv
iyi parti
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu programa katılarak gündemi yorumladı. Kavuncu program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.Halk TV'de yer alan habere göre saldırgan, Kavuncu'nun yanına gelerek, "Bir şey sorabilir miyim?" dedi ve sonra yumruk attı. Kavuncu, saldırı sonrası yere düştü.'Açıklanmayan bir sebeple korumalarımız alındı'Öte yandan Kavuncu'ya tahsis edilen korumanın da gerekçe gösterilmeden alındığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Kavuncu, olayı şöyle anlattı:"İpek Hanımla yaklaşık bir saat süren bir canlı yayınımız vardı. Alçakça bir saldırı. Kaçtı tabii. Arkadaşlarımız yakalamak için çaba gösterdiler. Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım. Naif bir insanım yapı olarak. Zaman zaman arkadaşlarımız eleştirmiştir. Korumalarım vardı. O korumaları da biz talep etmemiştik. Açıklanmayan bir sebeple de korumalarımız alındı. Yerel seçimlerden sonra. Bunlar daha iyi günleriniz lafının bir Cumhurbaşkanı tarafından söylendikten sonra nelere yol açacağı düşünülmeli."Akşener: İyi insanları susturamayacaksınızİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "İyi insanları susturamayacaksınız" ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kişisel Twitter hesabında yayınladığı mesajda "Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz" dedi.İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'ndan da tepkiKavuncu'ya düzenlenen yumruklu saldırıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki gösterdi. İmamoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadığını belirterek, "Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır" dedi.Kaftancıoğlu da, "Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız" diye yazdı.
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istanbul, saldırı, bakırköy, halk tv, iyi parti, buğra kavuncu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı
15:04 20.08.2021 (güncellendi: 15:09 20.08.2021)
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'den ayrıldığı sırada yumruklu saldırıya uğradı. Kavuncu saldırı sonrası açıklamasında "Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım" dedi.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu programa katılarak gündemi yorumladı. Kavuncu program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
Halk TV
'de yer alan habere göre
saldırgan, Kavuncu'nun yanına gelerek, "Bir şey sorabilir miyim?"
dedi ve sonra yumruk attı. Kavuncu, saldırı sonrası yere düştü.
'Açıklanmayan bir sebeple korumalarımız alındı'
Öte yandan Kavuncu'ya tahsis edilen korumanın da gerekçe gösterilmeden alındığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Kavuncu, olayı şöyle anlattı:
"İpek Hanımla yaklaşık bir saat süren bir canlı yayınımız vardı. Alçakça bir saldırı. Kaçtı tabii. Arkadaşlarımız yakalamak için çaba gösterdiler. Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım. Naif bir insanım yapı olarak. Zaman zaman arkadaşlarımız eleştirmiştir. Korumalarım vardı. O korumaları da biz talep etmemiştik.
Açıklanmayan bir sebeple de korumalarımız alındı. Yerel seçimlerden sonra. Bunlar daha iyi günleriniz lafının bir Cumhurbaşkanı tarafından söylendikten sonra nelere yol açacağı düşünülmeli."
Akşener: İyi insanları susturamayacaksınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "İyi insanları susturamayacaksınız" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kişisel Twitter hesabında yayınladığı mesajda "Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz" dedi.
İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'ndan da tepki
Kavuncu'ya düzenlenen yumruklu saldırıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki gösterdi. İmamoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadığını belirterek, "Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır" dedi.
Kaftancıoğlu da, "Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız" diye yazdı.