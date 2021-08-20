https://tr.sputniknews.com/20210820/karantina-kacagi-yurda-gitmemek-icin-polise-direndi-150-bin-euro-kaybedecegim-1048185985.html

Karantina kaçağı, yurda gitmemek için polise direndi: 150 bin euro kaybedeceğim

Karantina kaçağı, yurda gitmemek için polise direndi: 150 bin euro kaybedeceğim

Kırıkkale'de ağabeysinden dolayı Delta varyantı temaslısı duruma düşerek yurda alınmak istenen bir kişi, "İşlerim var, 150 bin euro’mu kaybedeceğim" diyerek... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T12:07+0300

2021-08-20T12:07+0300

2021-08-20T12:07+0300

türkiye

kırıkkale

polis

delta

temas

koronavirüs

kovid-19

delta varyantı

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Türkiye genelinde pozitif vaka sayılarındaki artışın 20 bine yaklaşmasıyla birlikte denetimler de sıklaştı.Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat esasına göre denetimler yapılıyor. Ağabeysi E.D.’den dolayı Delta varyantı temaslısı duruma düşen kardeşi M.D., karantina ihlali yaparak Yahşihan ilçesindeki sanayide çalışırken tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin geleceğini duyan M.D., kendini eve kapattı. Kendisini ihbar edenlere küfrettiTemaslı durumundaki M.D., Salgın İl Salgın Denetim ekiplerince karantina yurduna götürülmek istendi. Filyasyon ekipleri şahsı ikna edemeyince polisten destek istedi. Kaletepe Mahallesi'ndeki ikamete gelen polis ekipleri, M.D.'yi götürmek için dakikalarca çaba sarf etti. M.D. ise “İşlerim var, 150 bin euro’mu kaybedeceğim” bahanesiyle yurda gitmemek için polislere dakikalarca direndi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen M.D., araca bindirilirken kendisini ihbar edenlere küfretti.Muhabire de tepki: Oyun mu oynatıyoruz burada?Karantinaya alınacağı yurt önünde de içeri girmek istemeyen şahıs, yine polislere zorluk çıkardı. Kendisini görüntüleyen muhabire de “Sen ne çekip duruyorsun? Oyun mu oynatıyoruz burada?” diyerek tepki gösterdi.Ağabey: Beni kapattınız bu adamı neden kapatıyorsunuz?Delta varyantı virüsü taşıyan ağabey E.D. de 2 gün önce iş yerinde çalıştığı gerekçesiyle yurtta karantinaya alınmıştı. Yurdun penceresinden polislere seslenerek ağabey E.D, “İki gündür buradayım. Beni kapattınız bu adamı neden kapatıyorsunuz?” dedi. Ağabey ve kardeşe 4 bin 50'şer lira idari para cezasıTemaslı durumdaki M.D, yoğun çaba sonucu karantina yurduna yerleştirildi. Ağabey ve kardeşe 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.Riskli durumdaki ağabey ve kardeş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantina sürelerini tamamlayacak.

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kırıkkale, polis, delta, temas, koronavirüs, kovid-19, delta varyantı