Kastamonu’da sağanak etkili oldu, cami ve iş yerlerini su bastı

Kastamonu'da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Kastamonu, selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı iş yerlerini su bastı. Yatkı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanak yağış İnebolu’da halen etkisini sürdürüyor. Öte yandan Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, ilk ölçümlerde İnebolu’da metrekareye 57 kilogram, Çatalzeytin’e 13 kilogram Bozkurt’a 8 kilogram ve Abana’ya 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçesinde cami ve bazı iş yerlerini su bastı.
Kastamonu'da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu.
Kastamonu, selin izlerini silmeye çalışırken akşam saatlerinde özellikle İnebolu ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkisini gösterdi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağış nedeniyle İnebolu ilçe merkezinde cami ile bazı iş yerlerini su bastı. Yatkı namazı vaktinde yaşanan sel nedeniyle görevliler, camiden suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanak yağış İnebolu’da halen etkisini sürdürüyor.
Öte yandan Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, ilk ölçümlerde İnebolu’da metrekareye 57 kilogram, Çatalzeytin’e 13 kilogram Bozkurt’a 8 kilogram ve Abana’ya 2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.