https://tr.sputniknews.com/20210820/kayseri-il-egitim-mudurlugunden-suriyeli-cocuklar-icin-bilgisayar-ihalesi-1048195403.html

Kayseri İl Eğitim Müdürlüğü'nden Suriyeli çocuklar için bilgisayar ihalesi

Kayseri İl Eğitim Müdürlüğü'nden Suriyeli çocuklar için bilgisayar ihalesi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgisayar laboratuvarı... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T16:31+0300

2021-08-20T16:31+0300

2021-08-20T16:31+0300

türkiye

kayseri

okul

suriyeli

çocuk

kayseri il milli eğitim müdürlüğü

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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan 31 proje okul müdürlüklerinde yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgisayar laboratuvarı altyapı kurulumu ihalesi düzenleneceğini açıkladı.6 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nde yapılacak olan ihale ile ilgili ayrıntılı bilgiye ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden ulaşılabilecek.

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kayseri, okul, suriyeli, çocuk, kayseri il milli eğitim müdürlüğü