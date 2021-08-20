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Kayseri İl Eğitim Müdürlüğü'nden Suriyeli çocuklar için bilgisayar ihalesi
Kayseri İl Eğitim Müdürlüğü'nden Suriyeli çocuklar için bilgisayar ihalesi
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgisayar laboratuvarı... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T16:31+0300
2021-08-20T16:31+0300
türkiye
kayseri
okul
suriyeli
çocuk
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan 31 proje okul müdürlüklerinde yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgisayar laboratuvarı altyapı kurulumu ihalesi düzenleneceğini açıkladı.6 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nde yapılacak olan ihale ile ilgili ayrıntılı bilgiye ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden ulaşılabilecek.
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kayseri, okul, suriyeli, çocuk, kayseri il milli eğitim müdürlüğü

Kayseri İl Eğitim Müdürlüğü'nden Suriyeli çocuklar için bilgisayar ihalesi

16:31 20.08.2021
© İHAKayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2021
© İHA
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgisayar laboratuvarı altyapı kurulumu ihalesi düzenlenecek.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan 31 proje okul müdürlüklerinde yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında bilgisayar laboratuvarı altyapı kurulumu ihalesi düzenleneceğini açıkladı.
6 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü‘nde yapılacak olan ihale ile ilgili ayrıntılı bilgiye ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresinden ulaşılabilecek.
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