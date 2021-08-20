https://tr.sputniknews.com/20210820/kilicdaroglu-erdogan-sen-bir-beka-sorunusun--1048195218.html
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, sen bir beka sorunusun
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, sen bir beka sorunusun
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sen bir beka sorunusun" diye seslendi. Kılıçdaroğlu, "Ülkenin demografik yapısını... 20.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-20T16:30+0300
2021-08-20T16:30+0300
2021-08-20T17:10+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
afganistan
kemal kılıçdaroğlu
göçmen
sınır
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamaları değerlendirdi.Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda sözlerine "Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet... Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Milletin aklıyla, değerleriyle, alay eden sensin Erdoğan" diye başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bir televizyon programında 'Sığınmacı alacağız, bu bir cibilliyet meselesi' diyorsun; yarım saat sonra uyanıp 'Sınırlara duvar örüyoruz' diyorsun. Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Ne söylediğinin farkında değilsin.Erdoğan yineliyorum: Gel milletimize dönelim, onlar söylesinler; bu ülkeye akın akın sığınmacı geliyor mu, gelmiyor mu? Etraflarına bakarak mahallelerinden söylesinler, belli ki sen saraylardan göremiyorsun.Özetle Erdoğan, sen bir beka sorunusun. Ülkenin demografik yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için, halkımız sana gerçek fikrini 'şimdilik' iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin, sen de gerçekle yüzleşeceksin."
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, afganistan, kemal kılıçdaroğlu, göçmen, sınır
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, sen bir beka sorunusun
16:30 20.08.2021 (güncellendi: 17:10 20.08.2021)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sen bir beka sorunusun" diye seslendi. Kılıçdaroğlu, "Ülkenin demografik yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için, halkımız sana gerçek fikrini 'şimdilik' iletemiyor" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda sözlerine "Namazdan çıkıyorsun, avluda küfür kıyamet... Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Milletin aklıyla, değerleriyle, alay eden sensin Erdoğan"
diye başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti
:
"Bir televizyon programında 'Sığınmacı alacağız, bu bir cibilliyet meselesi' diyorsun; yarım saat sonra uyanıp 'Sınırlara duvar örüyoruz' diyorsun. Bir dediğin diğer dediğini tutmuyor. Ne söylediğinin farkında değilsin.
Erdoğan yineliyorum: Gel milletimize dönelim, onlar söylesinler; bu ülkeye akın akın sığınmacı geliyor mu, gelmiyor mu? Etraflarına bakarak mahallelerinden söylesinler, belli ki sen saraylardan göremiyorsun.
Özetle Erdoğan, sen bir beka sorunusun. Ülkenin demografik yapısını alenen tehlikeye attın. Seçimden de kaçtığın için, halkımız sana gerçek fikrini 'şimdilik' iletemiyor. Ama gün gelecek göreceksin, sen de gerçekle yüzleşeceksin."