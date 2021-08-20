https://tr.sputniknews.com/20210820/kilicdaroglu-yalanci-kemal-etiketiyle-paylasti-yardimci-olayim-da-siralamada-yukari-ciksinlar-1048176312.html

Kılıçdaroğlu 'Yalancı Kemal' etiketiyle paylaştı: Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar

Kılıçdaroğlu 'Yalancı Kemal' etiketiyle paylaştı: Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da kendisiyle ilgili açılan 'Yalancı Kemal' etiketini kullandığı bir paylaşım yaptı. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T00:43+0300

2021-08-20T00:43+0300

2021-08-20T00:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

twitter

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:"Erdoğan ülkeyi yönetmeyi beceremeyince, iş trollere düştü. Günde 3 kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben, bana atadıkları trollerimi seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar. #YalancıKemal."

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2021

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, twitter