https://tr.sputniknews.com/20210820/kovaladigi-hirsizlarin-araciyla-evine-donmus-1048189700.html

Kovaladığı hırsızların aracıyla evine dönmüş

Kovaladığı hırsızların aracıyla evine dönmüş

Sultangazi'de evine giren hırsızların peşinden koşan Serkan İlhan, yoldan geçen bir araçla evine döndü. Kamera kayıtlarını izlediğinde, kendisini bırakanların... 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T13:30+0300

2021-08-20T13:30+0300

2021-08-20T13:30+0300

yaşam

istanbul

otomobil

araç

hırsızlık

güvenlik kamerası

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde evine giren hırsızların kovalayan Serkan İlhan, farkında olmadan hırsızların kullandığı araca binip evine döndü.Geçen salı günü sabah saatlerinde Serkan İlhan'ın Uğur Mumcu mahallesindeki evine hırsız girdi. İlhan'ın kızı, hırsızı fark edince çığlık attı. İlhan, kızının çığlıkları sonrası hırsızın peşinden koştu. Hırsız, evden çaldığı kumbarayı birkaç sokak sonra kamyonetin kasasına atarak kaçtı. Kumbarayı bulup alan İlhan karşısına çıkan araca da el kaldırarak, evine hırsızın girdiğini kendisini evine bırakmalarını rica etti. Eve dönen adam, daha sonra kamera görüntülerini incelediğinde, kendisini evine bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark etti.Serkan İlhan, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Bir kişi aracın üstüne çıkıp birinci kata tırmanarak içeri giriyor. Kızların yatak odasına giriyorlar. Çocukların kumbarasını alıyorlar. Sonra bizim yatak odasına girip, pet şişeyi doldurduğumuz paralar vardı. Onları alıyorlar. Sonrasında kapıyı açarken, bizim kız duyuyor ve 'Babam bu saatte işe gitmez' diyor ve bakıyor ki karşısında hırsız var. Çığlık atıyor. Ben de peşinden kovalıyorum. Yalın ayak kovalıyorum hırsızları. 'Allah'tan benim dükkanın önünden geçiyorlar'Allah'tan benim dükkanın önünden geçiyorlar. Tek kişi değillerdi üç kişilerdi. Bir kişi benim eve giriyor. Arkasından da hafif ticari araçla diğerleri takip ediyor. Kaçan hırsız parayı benim sokakta duran kamyonun kasasına atıyor. Biri görmüş parayı kasaya attığını bana söyledi. Ben parayı alırken, hırsız araca binip arka sokaktan tekrar geliyorlar parayı attıkları yere. Beni de araca alıp eve bırakıyorlar. Ben de onları durduruyorum. Giyinik olmadığım için onları durduruyorum, 'Beni eve bırakın' diyorum. 'Onlar da 'Ne oldu abi biz gördük' dediler'Hallerinden telaşlarından zaten belli oluyordu. Parayı kamyonun kasasına atıyorlar 5 litre pet şişenin içindeydi. Onlar kamyonun kasasına atıyorlar şişeyi. Üç kişi araçla geri gelip beni alıyorlar. Maskeli elleri eldivenli zaten kamera kayıtlarında var. Görüntüleri emniyete de götüreceğim. Onlar da 'Ne oldu abi biz gördük' dediler. Araba fırın arabasıydı sanırım. İçinde ekmek kırıntıları vardı. Telaşlıydılar. Ben de daha anladım, kamera kayıtlarını inceleyince ortak çalıştıkları ortaya çıktı."

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istanbul, otomobil, araç, hırsızlık, güvenlik kamerası