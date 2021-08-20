https://tr.sputniknews.com/20210820/kuba-iki-yerli-uretim-kovid-19-asisini-daha-acil-kullanim-onayi-verdi-1048203434.html

Küba, iki yerli üretim Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi

Küba, iki yerli üretim Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi

Küba makamları, ülkede üretilen iki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına daha acil kullanım onayı verdi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T23:54+0300

2021-08-20T23:54+0300

2021-08-20T23:55+0300

koronavirüs

küba

latin amerika

vaka

koronavirüs aşısı

acil kullanım onayı

soberana

abdala

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Uzun yıllardır ABD ambargosu altındaki Küba, kısıtlı imkanlara rağmen sağlık alanındaki gelişmelere bir yenisini daha ekledi.Ülkenin ilaç düzenleme kurumu CECMED'den yapılan açıklamada, yerli üretim olan 'Soberana 02' ve 'Soberana Plus' Kovid-19 aşılarına, 'titiz bir değerlendirme sürecinin ardından' acil kullanım onayı verildiği belirtildi.CECMED Direktörü Olga Lidia Jacobo ise, açıklamasında kararın 'aşıların etkinliği ve yararıyla ilgili tüm sonuçların değerlendirilmesi' sonrasında verildiğini dile getirdi.Geçen ay Küba, yine yerli üretim olan 'Abdala' aşısına acil kullanım onayı vererek, kendi aşısını tescilleyen ilk Latin Amerika ülkesi olmuştu.Öte yandan ülkede son dönemde vaka sayılarında da artış yaşanıyor. Ülkede son 24 saat içinde 9 bin 700'den fazla yeni vaka ve 78 can kaybı meydana geldi. Salgının başlangıcından itibaren tespit edilen vaka sayısı ise yaklaşık 564 bin ve toplamda 4 bin 400 kadar kişi hayatını kaybetti.Vakalardaki artışın ise Delta varyantından kaynaklandığı ifade ediliyor.11.2 milyon nüfuslu ülkede, 18 Ağustos itibariyle 12.3 milyon doz aşı uygulandı.

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küba, latin amerika, vaka, koronavirüs aşısı, acil kullanım onayı, soberana, abdala