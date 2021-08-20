https://tr.sputniknews.com/20210820/lukasenko-yeni-anayasa-iki-basli-bir-yonetim-ongormemeli-1048200389.html

Lukaşenko: Yeni anayasa iki başlı bir yönetim öngörmemeli

Lukaşenko: Yeni anayasa iki başlı bir yönetim öngörmemeli

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni anayasanın iki başlı bir yönetim öngörmemesi gerektiğini söyledi. 20.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-20T20:51+0300

2021-08-20T20:51+0300

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dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

yeni anayasa

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Belarus'ta Ağustos 2020'de önde tamamladığı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra ülkede oluşan gergin durumun normale döndüğünü ve ülkedeki genel durumun istikrara kavuştuğunu belirten Lukaşenko, yeni anayasanın önemine vurgu yaptı.Yeni anayasanın iki başlı bir yönetim öngörmemesi gerektiğini kaydeden Lukaşenko, "Bu nedenle normal bir anayasa yapılmalı. İki başlı bir yönetim olmamalı" dedi.İstişare edilen yeni anayasada yetkilerine ayrı bir şekilde yer verilmesi planlanan Belarus Halk Meclisi'nin tüm toplumun çıkarlarını temsil edecek şekilde kurulması gerektiği söyleyen Lukaşenko, "Biri aniden baskıya boyun eğerse, üniformalı yeni insanlar gelip kalkanlarını koyarlarsa, ki dünyada bu oldu, sadece bir ülkede de olmadı, ya da Ukrayna'da devlet başkanının kendi adamlarını terk edip kaçtığı gibi bir ihanet yaşanırsa, o zaman Belarus Halk Meclisi toplanmalı ve tüm kararları almalı" ifadelerini kullandı.Lukaşenko, meclisin işlevlerini ve yetkilerini hep birlikte belirleyeceklerini ekledi.Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlanan Ağustos 2020 seçimlerinden sonra muhalefetin protesto gösterilerine başlaması ve dış baskının artmasıyla birlikte ülke zor bir dönemden geçmişti.Lukaşenko, Belarus'un yeni anayasa taslağının 2021 sonuna kadar hazırlanmasının ve 2022 başında da referandum yapılmasının planlandığını söylemişti.

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